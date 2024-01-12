Fenerbahçe'nin transfer anonsunda Galatasaray'a gönderme! Leonardo Bonucci'nin resim tuvalinin yanında 'küçük aslan'...

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Tümosan Konyaspor'u konuk etmişti. Sarı - lacivertliler, rakibini 7-1 yenerek tarihi bir skorla sahadan ayrılmıştı. Bu sonuçla birlikte Süper Lig'in ilk devresini lider olarak tamamlayan Fenerbahçe, ara transfer dönemine de hızlı bir giriş yapmıştı.

BONUCCI RESMEN AÇIKLANDI

Sarı - lacivertliler, Union Berlin ile sözleşmesini fesheden Leonardo Bonucci'yi kadrosuna katmış ve savunma hattını güçlendirmişti.

GALATASARAY'A GÖNDERME

İtalyan yıldızın transferini duyuran sarı - lacivertlilerin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bonucci'nin Fenerbahçe armasını resmettiği atölyede Galatasaray'a bir gönderme de yer aldı.

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'Bonucci atölyesi' ifadeleriyle paylaşılan gönderide resim tuvalinin sağ alt köşesine küçük bir aslan yerleştirildi ve Fenerbahçe, ezeli rakibine göndermede bulundu.

Sarı - lacivertli taraftarlar; paylaşımı beğeni yağmuruna tutarken, sarı - kırmızılı takımın destekçilerinden tepki geldi.