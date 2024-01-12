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Fenerbahçe'nin transfer anonsunda Galatasaray'a gönderme! Leonardo Bonucci'nin resim tuvalinin yanında 'küçük aslan'...

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#FENERBAHÇE#GALATASARAY#TRANSFER
Fenerbahçenin transfer anonsunda Galatasaraya gönderme Leonardo Bonuccinin resim tuvalinin yanında küçük aslan...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 10:08

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını liderlik koltuğunda kapatan Fenerbahçe, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapmıştı. Sarı - lacivertliler, Union Berlin ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Leonardo Bonucci'yi kadrosuna katarak savunma hattını güçlendirmişti. İtalyan yıldızın transfer anonsunda ise Galatasaray'a dikkat çeken bir gönderme yapıldı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Tümosan Konyaspor'u konuk etmişti. Sarı - lacivertliler, rakibini 7-1 yenerek tarihi bir skorla sahadan ayrılmıştı. Bu sonuçla birlikte Süper Lig'in ilk devresini lider olarak tamamlayan Fenerbahçe, ara transfer dönemine de hızlı bir giriş yapmıştı.

BONUCCI RESMEN AÇIKLANDI

Sarı - lacivertliler, Union Berlin ile sözleşmesini fesheden Leonardo Bonucci'yi kadrosuna katmış ve savunma hattını güçlendirmişti.

Fenerbahçenin transfer anonsunda Galatasaraya gönderme Leonardo Bonuccinin resim tuvalinin yanında küçük aslan...

GALATASARAY'A GÖNDERME

İtalyan yıldızın transferini duyuran sarı - lacivertlilerin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bonucci'nin Fenerbahçe armasını resmettiği atölyede Galatasaray'a bir gönderme de yer aldı.

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Fenerbahçenin transfer anonsunda Galatasaraya gönderme Leonardo Bonuccinin resim tuvalinin yanında küçük aslan...

'Bonucci atölyesi' ifadeleriyle paylaşılan gönderide resim tuvalinin sağ alt köşesine küçük bir aslan yerleştirildi ve Fenerbahçe, ezeli rakibine göndermede bulundu.

Sarı - lacivertli taraftarlar; paylaşımı beğeni yağmuruna tutarken, sarı - kırmızılı takımın destekçilerinden tepki geldi.

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#FENERBAHÇE#GALATASARAY#TRANSFER

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