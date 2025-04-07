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SÃ¼per Ligâ€™in 30â€™uncu haftasÄ±nda FenerbahÃ§e ile Trabzonspor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Ãœlker Stadyumuâ€™nda saat 19.00â€™da baÅŸlayan mÃ¼cadelede hakem Mehmet TÃ¼rkmen dÃ¼dÃ¼k Ã§aldÄ±. Mehmet TÃ¼rkmenâ€™in yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Bersan Duran ve Serkan Ã‡imen Ã¼stlendi.

MAÃ‡IN Ä°LK 11'LERÄ°

FenerbahÃ§e bu mÃ¼cadeleye, â€˜Livakovic, Osayi-Samuel, Skriniar, Djiku, Mert MÃ¼ldÃ¼r, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzekoâ€™ ilk 11â€™iyle Ã§Ä±ktÄ±. Konuk ekip Trabzonspor ise â€˜UÄŸurcan Ã‡akÄ±r, Malheiro, Savic, Okay YokuÅŸlu, Arif BoÅŸluk, Mendy, Lundstram, DraguÅŸ, Zubkov, Mustafa EskihellaÃ§, Banzaâ€™ ilk 11â€™iyle sahada yer aldÄ±.

TRABZON Ä°LK YARIYI Ã–NDE KAPATTI

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MaÃ§a baskÄ±lÄ± baÅŸlayan FenerbahÃ§e, ilk 20 dakikalÄ±k bÃ¶lÃ¼mde topa daha fazla sahip olan taraftÄ±. Trabzonsporâ€™un 22â€™nci dakikada Zubkov ile bulduÄŸu gol ofsayt sebebiyle geÃ§erli sayÄ±lmadÄ±. 25â€™inci dakikada Trabzonspor savunmasÄ±ndan topu kazanan Amrabat, UÄŸurcan Ã‡akÄ±râ€™Ä±n ileride olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼ ve topu kaleye yollamak istedi. HÄ±zla yerine dÃ¶nen UÄŸurcan Ã‡akÄ±r topu kurtardÄ±. 29â€™uncu dakikada Zubkovâ€™un saÄŸ taraftan kale Ã¶nÃ¼ne Ã§evirdiÄŸi topta Banzaâ€™nÄ±n kafa vuruÅŸu Ã¼st direkten dÃ¶ndÃ¼. 36â€™ncÄ± dakikada Szymanskiâ€™nin ceza sahasÄ± iÃ§i sol Ã§aprazÄ±ndan orta-ÅŸut karÄ±ÅŸÄ±mÄ± vuruÅŸunda top Ã¼st direkten oyun alanÄ±na geri geldi. 45+4â€™Ã¼ncÃ¼ dakikada Trabzonspor Ã¶ne geÃ§ti. SaÄŸ taraftaki Zubkovâ€™un pasÄ±yla merkezde buluÅŸan Banza, ceza sahasÄ± Ã§izgisinin Ã¼zerindeyken pasÄ±nÄ± sol taraftan ceza sahasÄ±na giren DraguÅŸâ€™a aktardÄ±. Bu oyuncunun kaleci Livakovic ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± pozisyonda yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸta top aÄŸlara gitti: 0-1. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ± konuk ekibin 1-0â€™lÄ±k Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle sona erdi.

2. YARIDA TALÄ°SCA FIRTINA GÄ°BÄ° ESTÄ°: 3 GOLÂ

48â€™inci dakikada Osayi-Samuel, ceza sahasÄ± saÄŸ yan Ã§izgisinde Mustafa EskihellaÃ§â€™Ä±n mÃ¼dahalesiyle yerde kaldÄ±. Ã–nce serbest vuruÅŸ kararÄ± veren hakem Mehmet TÃ¼rkmen, VARâ€™dan gelen uyarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan penaltÄ± noktasÄ±nÄ± gÃ¶sterdi. 51â€™inci dakikada penaltÄ± vuruÅŸunda topun baÅŸÄ±na geÃ§en Talisca, skoru eÅŸitledi: 1-1. 60â€™Ä±ncÄ± dakikada FenerbahÃ§e Ã¶ne geÃ§ti. SaÄŸ taraftaki Dzekoâ€™nun havadan ceza sahasÄ± yayÄ±na gÃ¶nderdiÄŸi topu Mert MÃ¼ldÃ¼r, ceza sahasÄ± iÃ§indeki Tadicâ€™e indirdi. Yerde kalan Tadicâ€™in pas vermek istediÄŸi pozisyonda Banzaâ€™dan seken topla buluÅŸan Skriniar, kaleyi cepheden gÃ¶ren pozisyonda meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± aÄŸlarla buluÅŸturdu: 2-1.

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64â€™Ã¼ncÃ¼ dakikada FenerbahÃ§e, 3â€™Ã¼ncÃ¼ golÃ¼ buldu. Sol taraftan ceza sahasÄ±na girerek son Ã§izgiye inen Maximin pasÄ±nÄ± penaltÄ± noktasÄ±ndaki Taliscaâ€™ya aktardÄ±. Taliscaâ€™nÄ±n bekletmeden yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸta top UÄŸurcanâ€™Ä±n solundan aÄŸlara gitti: 3-1. 77â€™inci dakikada Talisca kendisinin 3â€™Ã¼ncÃ¼ takÄ±mÄ±nÄ±n 4â€™Ã¼ncÃ¼ golÃ¼nÃ¼ attÄ±. SavunmanÄ±n uzaklaÅŸtÄ±rmak istediÄŸi top ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ± sol Ã§aprazÄ±ndaki Taliscaâ€™da kaldÄ±. Taliscaâ€™nÄ±n bekletmeden geliÅŸine sert ÅŸutunda top uzak kÃ¶ÅŸeden aÄŸlarla buluÅŸtu: 4-1. MÃ¼cadele de FenerbahÃ§eâ€™nin 4-1â€™lik Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle sona erdi.

HÃ¼rriyet yazarlarÄ± UÄŸur Meleke ve Banu Yelkovan, FenerbahÃ§e'nin Talisca'nÄ±n hat-trick yaptÄ±ÄŸÄ± gecede Trabzonspor'u 4-1 maÄŸlup ettiÄŸi maÃ§Ä± bugÃ¼n kaleme aldÄ±klarÄ± kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±nda deÄŸerlendirdi. Ä°ÅŸte o Ã§ok konuÅŸulacak yazÄ±lar;

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BANU YELKOVAN: FENERBAHÃ‡E Ä°Ã‡Ä°N BUNDAN Ä°YÄ°SÄ° OLAMAZDI!

Liderle farkÄ± 3 puana dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼, takÄ±mÄ± toparladÄ±, camiayÄ± morallendirdi. Ä°lk yarÄ±nÄ±n sonunda soyunma odasÄ±na ÅŸok bir gol ve â€˜YÃ¶netim istifaâ€™ tezahÃ¼ratlarÄ± eÅŸliÄŸinde giden FenerbahÃ§e, ikinci devreye bambaÅŸka bir takÄ±m olarak dÃ¶ndÃ¼. Dakikalar 65â€™i gÃ¶sterirken tabelada 3-1 yazÄ±yordu ve bunun sebebi ister ikinci yarÄ±nÄ±n hemen baÅŸÄ±nda kazanÄ±lan penaltÄ±yla skorun erken eÅŸitlenmesi, ister devre arasÄ±nda Djikuâ€™nun yerine giren ve takÄ±mÄ± sihirli deÄŸnek deÄŸmiÅŸcesine canlandÄ±ran Talisca etkisi ya da ikinci yarÄ±da alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z â€˜hep destek-tam destekâ€™ moduna geri dÃ¶nen taraftarÄ±n coÅŸkusunun yansÄ±masÄ± olsun fark etmez; sarÄ± lacivertliler ikinci 45â€™te ilk yarÄ±dakinden Ã§ok farklÄ± bir Ã§izgideydi.

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ÃœSTÃœN VE ATAK OYUN

Dakika 77 olduÄŸunda Talisca kendisinin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼, takÄ±mÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ golÃ¼nÃ¼ ve SÃ¼per Lig tarihindeki ilk hattrickâ€™ini uzaktan Ã§ok sert ve Ã§ok ÅŸÄ±k bir vuruÅŸla yaptÄ±. FenerbahÃ§e ikinci yarÄ±daki Ã¼stÃ¼n, gÃ¼venli ve atak oyununun sonucunu tabeladaki farklÄ± skorda net olarak gÃ¶rdÃ¼. Ä°lk yarÄ±daki tedirgin ruh hali, hafta iÃ§i ezeli rakibine yenilerek kupadan elenmenin psikolojik aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±, bu maÃ§ta baÅŸka bir bÃ¼yÃ¼k rakibe karÅŸÄ± derbi oynamanÄ±n baskÄ±sÄ±, olasÄ± bir puan kaybÄ±yla elde kalan son kupadan uzaklaÅŸacak olmanÄ±n endiÅŸesi ve etkisiz futbol, soyunma odasÄ±nda kalmÄ±ÅŸ gibiydi. Ä°kinci yarÄ±da sezonun en rahat ve etkili oyunlarÄ±ndan biriyle oynayarak inanÄ±lmaz bir geri dÃ¶nÃ¼ÅŸe imza attÄ±lar.

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BazÄ± maÃ§larÄ±, saha iÃ§indeki 90 dakikayla anlatmak zor. FenerbahÃ§e ve Trabzonspor arasÄ±nda tarih oldukÃ§a uzun, kulÃ¼plerin ruhuna iÅŸlemiÅŸ yÄ±llarÄ±n gerilimi, taraftarlarÄ±n hafÄ±zasÄ±nda iz bÄ±rakan anlarÄ± bol bir rekabet bu... Buna ek olarak bu sezon ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±ndaki Ã¶nemini de ekleyince bu maÃ§ Ã§ok Ã¶nemli bir kÄ±rÄ±lma anÄ±ydÄ± ve Ã§ok zor bir karÅŸÄ±laÅŸmaydÄ±. SonuÃ§ta FenerbahÃ§e bu maÃ§tan sadece 3 puan almadÄ±, liderle olan puan farkÄ±nÄ± eritti, takÄ±mÄ± toparladÄ±, camiayÄ± morallendirdi, daha ne olsun!

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UÄžUR MELEKE: MOURÄ°NHO GEMÄ°LERÄ° YAKTI SANMIÅžTIM, YANILMIÅžIM!

Ä°tiraf edeyim, dÃ¼n saat 18 sularÄ±nda FenerbahÃ§eâ€™nin ilk 11â€™i elimize geÃ§tiÄŸinde hissettiÄŸim ÅŸuydu: Mourinho gemileri yakmÄ±ÅŸ. Doz aÅŸÄ±rÄ± deneysel seÃ§imler yaparak baÅŸarÄ±rsa kahraman olmak, baÅŸaramazsa Haziranâ€™da vedalaÅŸmak istiyor. Zira FenerbahÃ§eâ€™de iskelet diye bir kavram kalmamÄ±ÅŸtÄ±, Mourinho hemen her futbolcuyu vazgeÃ§ilebilir hale getirmiÅŸti. Skriniar, Fred ve Szymanski dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§ kimseyi omurga Ã¼yesi olarak gÃ¶rmÃ¼yor. Son haftalarÄ±n en tutarlÄ± isimleri Kostic ve OÄŸuzâ€™un dÃ¼n sezonun en kritik maÃ§Ä±nda tercih edilmemeleri tuhaftÄ± zira.

Ancak gecenin sonunda yanÄ±lan ben oldum: Belki Mourinhoâ€™nun ilk devredeki kumarÄ± tutmadÄ± ama ikinci yarÄ±da doÄŸru deÄŸiÅŸikliklerle kazanmayÄ± bildi 3 puanÄ±... 2025â€™in baÅŸÄ±ndan beri her resmi maÃ§a Ã¼Ã§lÃ¼ savunmayla baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±, bÃ¶lÃ¼m bÃ¶lÃ¼m dÃ¶rtlÃ¼ye dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ olmuÅŸtu ama yanÄ±lmÄ±yorsam 25 resmi mÃ¼sabaka sonra dÃ¼n ilk kez 4-2-3-1â€™le baÅŸladÄ± gÃ¼ne. 3-1â€™i bulana kadar da bu formasyonla devam etti.

Mourinhoâ€™nun planlarÄ± ilk 45â€™te iÅŸlemedi, hatta 2024 kÄ±ÅŸÄ±ndaki temel arÄ±za nÃ¼ksetti tekrar: Amrabat stoperlerin iÃ§ine aÅŸÄ±rÄ± gÃ¶mÃ¼ldÃ¼. TakÄ±m iki parÃ§aya bÃ¶lÃ¼ndÃ¼. Ve neredeyse hiÃ§bir ÅŸey oynamadan bitirdiler devreyi. Ancak Mourinho problemi doÄŸru teÅŸhis etti, 46â€™da tedaviyi yansÄ±ttÄ± sahaya: SarÄ± kartlÄ± Djikuâ€™yu Ã§Ä±kardÄ±, Amrabatâ€™Ä± stopere, Szymanskiâ€™yi merkeze, Taliscaâ€™yÄ± 10 numaraya koydu. Ve Taliscaâ€™yla 15 dakikada Ã§ekti maÃ§Ä±n fiÅŸini.

TRABZONâ€™UN TEK PLANI UZUN TOPTU

Aynen Mourinho gibi Fatih Tekke de bÃ¼yÃ¼k bir formasyon sÃ¼rpriziyle baÅŸladÄ± maÃ§a. Okay-SavicArifâ€™li bir stoper hattÄ±. Kanat beklerde Malheiro ve Mustafa, merkezde de Mendy-Lundstramâ€™la yedili bir defans kalkanÄ±... Ä°lk 45â€™te hÃ¼cuma sadece UÄŸurcanâ€™Ä±n uzun toplarÄ±yla gitmeyi tercih etti. OPTAâ€™dan sevgili arkadaÅŸÄ±m BarÄ±ÅŸ GerÃ§ekerâ€™den aldÄ±ÄŸÄ±m bilgiye gÃ¶re ilk devrede tam 9 isabetli uzun top attÄ± UÄŸurcan. Dokuzuncusunda da gol geldi zaten. Ve soyunma odasÄ±na galip girdi bordo-mavililer.

Ancak ikinci devrede Ã¶nde hiÃ§ top tutamayan takÄ±mÄ±na mÃ¼dahale etmekte Ã§ok geÃ§ kaldÄ± Fatih Tekke. Tekke oyuncu deÄŸiÅŸikliÄŸi yapana kadar maÃ§ kopmuÅŸtu zaten.