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Fenerbahçe'nin topladığı 16 puan Vitor Pereira'ya yazar

#Fenerbahçe#Vitor Pereira#Süper Lig

Portekizli teknik adam Vitor Pereira, Fenerbahçe’nin ilk 7 haftasındaki başarılı performansının başkahramanı olarak ön plana çıktı. Israr edip aldırdığı Kim transferiyle savunmayı sağlama alan Pereira, her maçta rakibe göre kadro kurdu, yeri geldi dünya yıldızı Mesut Özil’i bile yedek bıraktı. Tisserand’ı yeniden takıma kazandırdı, Ferdi, Valencia, Novak gibi oyuncuların verimini artırdı ve Muhammed, Arda, Fatih gibi gençlerle kadroyu genişletti.

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Spor Servisi / Süleyman ARAT - Fenerbahçe Yönetimi’nin sezon öncesi sürpriz bir kararla teknik direktörlüğe getirip bir dediğini iki etmediği Vitor Pereira, Süper Lig’in ilk 7 haftasında kazanılan 16 puanın başkahramanı olarak öne çıktı. Portekizli çalıştırıcı, gerek saha içi gerekse saha dışında yaptığı doğru hamlelerle kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadı. Pereira’nın tüm futbol kamuoyu tarafından takdir gören çalışmalarını şöyle özetlemek mümkün:

İkinci kez gelerek kariyerini riske attı

1- Kariyerini riske atarak, 6 yıl önce başarısız olduğu gerekçesiyle gönderildiği Fenerbahçe’de tekrar görev almayı kabul etti. Bu da kendisine ve ekibine ne kadar güvendiğinin bir kanıtıydı.

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3-4-3’te ısrar edip kendi takımını yarattı

2- Topuk Yaylası kampından itibaren zoru seçerek, kendisine yöneltilen yoğun eleştirilere aldırmadan, mevcut oyun sistemini değiştirip 3-4-3’e geçti ve tamamen kendi imzasını taşıyan bir takım yarattı.

Kim Min-Jae’nin alınmasını sağladı

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3- Savunmaya Çin Ligi’nden tanıdığı Kim Min-Jae’nin transfer edilmesini sağladı. Her geçen maç daha da iyi oynayan Kim, istikrarlı performansıyla bugüne dek elde edilen başarıda büyük pay sahibi oldu.

Her maçta rakibe göre ayrı kadro kurdu

4- Zaman zaman çok eleştirilse de kendi bildiği doğrulardan vazgeçmedi. Rakibin oyun sistemine göre her maça farklı 11’le çıktı. Yeri geldi dünya yıldızı Mesut’u bile kenarda oturttu.

Tisserand’ı yeniden takıma kazandırdı

5- Geçen yıl verim alınamayan ve sezon başı ‘gönderilecekler’ listesinin 1 numarasın da yer alan defans oyuncusu Marcel Tisserand’ı ilk 11’e monte edip, bedavaya yeni bir transfer kazandırmış gibi oldu.

Ferdi’nin solda da iyi olduğunu kanıtladı

6- Son iki sezonda forma giydiği 28 karşılaşmada ağırlıklı olarak sağ kanatta oynatılan Ferdi Kadıoğlu’nu, ısrarla orta sahanın solunda oynatarak, genç futbolcunun o bölgede de başarılı olabileceğini gösterdi.

Valencia, onunla ikinci baharını yaşıyor

7- Enner Valencia’ya özgürlük tanıyarak verimini katladı. Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde bugüne dek 5 gol atıp 2 de asist yapan 31 yaşındaki Ekvadorlu, Pereira sayesinde ikinci baharını yaşıyor.

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Novak hamlesiyle herkesi şaşırttı

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8- Tisserand ve Serdar Aziz’in yokluğunda herkes Hatay karşısında sağ stoperde Kim’in oynamasını beklerken, sol bek Novak’a şans vererek defans göbeğini bozmadı.

Hatay’ı durduran tercihler

9- Son 4 maçını kazanan Hatay karşısında Mesut, Osayi, Pelkas’ı yedek bırakıp, Mert, Muhammed ve Rossi’yi oynatıp rakibi durdurdu.

Sorunlu oyuncuları gönderdi

10- Pereira, sezon başında takımdaki otoritesini sağlamlaştırmak adına, ağır eleştiri riskini göze alarak, sorunlu ya da sorun çıkarması muhtemel oyuncuların gönderilmesini sağladı. Bu da ona rahat çalışma imkânı verdi.

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#Fenerbahçe#Vitor Pereira#Süper Lig