Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, EURO 2024 favorisini açıkladı! 'Belçika ve İtalya sürpriz olur'

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Futbolseverler, EURO 2024'ü beklerken takımlar da hazırlıklarını sürdürüyor. A Milli Takımımızın da yer alacağı turnuvada sergilenecek performanslar merakla beklenirken, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'dan da dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Turnuvadaki takımları mercek altına alan Mourinho, sürpriz olarak gördüğü ekipleri de sıraladı.

"KANE İLE BİR KUPA KAZANACAKTIM AMA..."

Harry Kane'in oyununa değinen Portekizli çalıştırıcı, "Kane, Tottenham ve İngiltere için goller attı. Bayern Münih için de goller atacağından hiç şüphem yoktu. Harry sahanın her yerinden gol atan ama bencil olmayan, harika, komple bir oyuncu. Asist yapıyor, derine iniyor, oyun kuruyor, pres ve savunma yapıyor. Eksik olan tek şey kupa kazanması. Tottenham'da benim oyuncumdu ve onunla bir kupa kazanacaktım ama finalden altı gün önce gönderildim." dedi.

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"PORTEKİZ KUPAYI KAZANABİLİR"

Portekiz'in organizasyonu kazanabilecek seviyede olduğunu dile getiren Mourinho, "Bundan önceki jenerasyonlara saygısızlık etmek istemem ama kadro derinliği ve kalite açısından muhtemelen şimdiye kadar olan en iyi durumdayız. Portekiz kupayı kazanabilir. Bu öz güven ve herkesi yenebileceklerine dair inançla ilgili. Portekiz'in en iyi takım olduğunu söylemek istemiyorum ama İspanya, Fransa, İngiltere veya Almanya daha iyi değil." şeklinde konuştu.

"İTALYA YA DA BELÇİKA SÜRPRİZ OLUR"

"Eğer bir sürpriz olursa şaşıracağım" diyen 61 yaşındaki hoca, "Fransa ve Almanya, her zaman iyidir. Portekiz ve İngiltere her zamankinden daha iyi. İspanya konusunda emin değilim ama oynadıkları futbol ve sahip oldukları oyuncular çok kaliteli. İtalya ya da Belçika sürpriz olur." ifadelerini kullandı.