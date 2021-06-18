Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında olan isim Zlatko Dalic kimdir?
Zlatko Dalic ismi bugün spor gündeminde adından sıkça söz ettirdi.. Fenerbahçe'nin en kuvvetli teknik direktör adayları arasında olduğu iddia edilen Zlatko Dalic'in kariyer bilgileri merak ediliyor. Peki Zlatko Dalic kimdir, kariyerinde hangi takımları çalıştırdı.. İşte 54 yaşındaki teknik adamın geçmişi
Zlatko Dalic'in kariyet bilgileri Fenerbahçe ile adı anılmaya başladığından bu yana merak edilen konular arasında yer alıyor.. Gelecek sezon Fenerbahçe'nin teknik patronu olması planlanan Zlatko Dalic'in geçtiğimiz sezonda ismi sarı-lacivertli ekip ile anılmıştı.
Zlatko Dalic kariyerinde, HNK Rijeka, Dinamo Tirana, Slaven Belupo, Faisaly, Al-Hilal ve Al-Ain gibi takımlar bulunuyor. 54 yaşındaki Hırvat teknik direktör, 2017 yılından bu yana Hırvatistan Milli Takımı’nı çalıştırmakta..
Zlatko Dalic'in en büyük başarılarından biri ise 2018 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı'nı finallere taşıyarak dünya ikincisi yapması olmuştu..