Fenerbahçe'nin tek rakibi PSG! Avrupa'da zirveye oynuyor

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Süper Lig'de lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, Kayserispor galibiyetiyle dış sahadaki yenilmezlik serisini 26'ya çıkardı.

Sarı lacivertliler, rakiplerine ligde konuk olduğu son 26 maçın 21'ini kazandı. 5 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertli ekibe deplasman mağlubiyetini yaşatan son takım, 2022-2023 sezonunun 37. haftasında 3-0'lık skorla ezeli rakibi Galatasaray'dı.

İSMAİL KARTAL'LA BAŞLADI

Fenerbahçe'nin dış sahadaki yenilmezlik serisi geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde başladı. Deplasmanda ilk olarak ligin ikinci haftasında Samsunspor'u 2-0 mağlup eden sarı-lacivertlilerin, sezon boyunca dış sahada bileği bükülmedi. 2023-2024 sezonunda rakiplerine konuk olduğu 19 maçın 16'sını kazanan Fenerbahçe'nin mağlup ettiği takımlar arasında ezeli rakipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor da vardı.

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Ligde geçen sezon sahasında Fenerbahçe'ye mağlup olmayan yalnızca üç takım vardı. Adana Demirspor ve Tümosan Konyaspor, sarı-lacivertlilerle golsüz berabere kalırken, Net Global Sivasspor ise son dakikada bulduğu penaltı golüyle 1 puanı kurtardı.

MOURINHO SERİYİ SÜRDÜRDÜ

Fenerbahçe, İsmail Kartal'la başlayan deplasmandaki serisini bu sezon göreve getirilen teknik direktör Jose Mourinho ile de devam ettirdi. Mourinho'lu Fenerbahçe, bu sezon ligde oynadığı 7 dış saha karşılaşmasının 5'inden 3 puanla ayrıldı. Fenerbahçe'nin deplasmanda puan bıraktığı takımlar Göztepe ve Reeder Samsunspor oldu. Her iki müsabakada da sarı-lacivertliler öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayarak 2-2 berabere kaldı.

AVRUPA'DA ZİRVEYE OYNUYOR

Transfermarkt'ın verilerine göre; Avrupa’nın en iyi 10 liginde mücadele eden takımlar arasında Fenerbahçe, deplasmanda yakaladığı istikrarla zirveye oynuyor.

Dış sahada 26 maçlık yenilmeyen Fenerbahçe, en uzun deplasman yenilmezlik serisinde 30 maçlık serisi bulunan PSG’nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Listenin zirvesindeki Paris Saint-Germain, 30 maçta 23 galibiyet ve 7 beraberlik alarak lider durumda bulunuyor.

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Bayer Leverkusen, Real Madrid ve Feyenoord’un ardından Galatasaray da listede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, son 17 deplasman maçında 15 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 6. sıraya yerleşti.