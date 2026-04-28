Fenerbahçe'nin Tedesco kararı Avrupa basınında gündem oldu: 'Derbi yenilgisi kaderini belirledi!'

Fenerbahçe yönetimi, dün alınan 3-0'lık Galatasaray mağlubiyetinin ardından olağanüstü toplantı yaptı. Dün saat 14.00’te başlayan toplantıda; teknik direktör Domenico Tedesco ve heyetinin geleceği değerlendirildi.

Sarı-lacivertliler, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik heyetiyle yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, ayrıca sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile de ayrılık kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır. Sportif direktörümüz Devin Özek ve futbol koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır. Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Yardımcı antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır."

Fenerbahçe'nin Tedesco kararı Avrupa basınında yankı buldu:

MARCA: Asensio'nun Fenerbahçe'sinde kriz: Teknik direktör, sportif direktör ve futbol koordinatörü görevden alındı.

Galatasaray'a karşı alınan 3-0'lık yenilgi, Domenico Tedesco'nun görevden alınmasına neden oldu.

MUNDO DEPORTIVO: Mourinho'nun Türkiye'deki halefi görevden alındı.

Göreve gelişinden yedi ay sonra Domenico Tedesco, Galatasaray karşısında alınan ağır yenilginin ardından Fenerbahçe teknik direktörlüğünden ayrıldı; bu sonuç takımın şampiyonluk umutlarını sona erdirdi.

Schalke, Spartak Moskova ve Leipzig’in eski teknik direktörü, ayrıca 2023-2025 yılları arasında Belçika Milli Takımı’nı çalıştıran Tedesco, eylül ayı başında Jose Mourinho’nun yerine göreve gelmiş ve selefinin oyun anlayışının tam tersini benimsemişti.

TUTTO MERCATO: Fenerbahçe, teknik direktörleri yutan bir kulüp: Mourinho’dan sonra Tedesco da gönderildi.

Domenico Tedesco artık Fenerbahçe'nin teknik direktörü değil. Türk kulübü bunu resmi bir açıklamayla duyurdu. İtalyan teknik adamın son lig maçında Galatasaray'a karşı derbide aldığı ağır yenilgi (3-0) onun sonu oldu. Bu yenilgi, ligin bitimine üç hafta kala 7 puan farkla lider olan ezeli rakibe şampiyonluğu fiilen kazandırdı. Derbi yenilgisinden sadece beş gün önce, Tedesco'nun Fenerbahçe'si Türkiye Kupası çeyrek finalinde elenmişti.

Bu, İstanbul’un köklü kulübünde bu sezon görevden alınan ikinci teknik direktör oldu. Ağustos ayında, takımın Şampiyonlar Ligi play-off'larından elenmesinin ardından Jose Mourinho'nun görevine son verilmişti. Tedesco, 9 Eylül'de göreve getirilmiş ve 45 maçta 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet almıştı.

BILD: Eski Bundesliga teknik direktörü Tedesco kovuldu!

Türk liginde şok! Eski Bundesliga teknik direktörü Domenico Tedesco, Fenerbahçe'den kovuldu. Galatasaray’a karşı derbide alınan ağır 3-0’lık yenilginin ardından kulüp radikal bir karar alarak, daha önce RB Leipzig ve Schalke 04’ü çalıştıran teknik adamın görevine son verdi.

KICKER: Derbi mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe, Tedesco ile yollarını ayırdı.

Pazar günü Fenerbahçe, Galatasaray’a deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Pazartesi günü ise kulüp bu sonucun ardından harekete geçerek teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırdı.

Bu gergin derbide alınan 3-0’lık yenilgi yenilgi, Fenerbahçe için ağır bir darbe oldu. Sezonun bitmesine üç hafta kala, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı yedi puana çıktı. Matematiksel olarak şampiyonluk hala mümkün olsa da, bu çok gerçekçi bir ihtimal değil. Fenerbahçe, geçen sezon da ligde ikinci sırada yer almıştı.

Ağustos 2025'in sonunda Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırmıştı. Onun yerine, takımı ligde yeniden 1. sıraya taşıması beklenen Tedesco getirildi. Fenerbahçe bu sezon sadece iki maç kaybetti, ancak on beraberlik, lider Galatasaray ile yarışabilmesi için fazla oldu.

SPORT1: Aşağılayıcı yenilgi Tedesco'nun işini kaybetmesine neden oldu

Türkiye’nin önde gelen kulüplerinden Fenerbahçe, teknik direktörü Domenico Tedesco’nun görevine son verdi. Sarı-lacivertli ekip, pazar günü Galatasaray’a karşı derbide alınan 3-0’lık ağır mağlubiyetin ardından bu kararı aldı. DER WESTEN: Domenico Tedesco valizlerini toplamak zorunda: Derbi yenilgisi, eski Schalke teknik direktörünün kaderini belirledi. Yaz tatili öncesi teknik direktör depremi! Galatasaray’a karşı derbide alınan ağır 3-0’lık yenilginin ardından Fenerbahçe, radikal bir karar alarak teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırdı.

L'EQUIPE: Domenico Tedesco, Galatasaray'a karşı alınan ağır yenilginin ardından Fenerbahçe teknik direktörlüğünden alındı.

Pazar günü İstanbul derbisinde Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, pazartesi günü teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp ayrıca sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi'yi de görevden aldı.