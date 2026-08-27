Fenerbahçe'nin tarihi Lyon zaferi sonrası övgü yağdırdı: Avrupa'nın dokuz harikasından biri! Formasında Muriqi yazan Dzeko

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Fransa ekibi Lyon’a konuk oldu.

FENERBAHÇE FIRTINA GİBİ BAŞLADI

8’inci dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdaki Fofana’nın sert şutunda kaleci Ederson topu kornere çeldi. 13’üncü dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Oğuz Aydın’ın sağ ayakla şutunda top kaleci Greif’te kaldı. 19’uncu dakikada Oğuz Aydın’dan aldığı pasla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Brown’un dar açıdan şutunu kaleci Greif kornere yolladı. 20’nci dakikada korneri kullanan Oğuz Aydın direkt olarak kaleyi denedi. Üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Fenerbahçe, 24’üncü dakikada öne geçti. Sol taraftaki Oğuz Aydın’ın ceza sahasına ortasına Vedat Muriqi kafayla vurdu. Kaleci Greif’in kurtardığı top yeniden Vedat’ta kaldı. Vedat’ın yakın mesafeden şutunda top filelere gitti: 0-1.

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28’ini dakikada Fenerbahçe ikinci golü buldu. Greenwood’un sağ köşeden kullandığı kornerde arka direkteki Brown, kafayla fileleri havalandırdı: 0-2. 35’inci dakikada Lyon’un sol taraftan kullandığı kornerde ön direkteki Vedat Muriqi topa kafayla ters vurdu. Top yan direkten oyun alanına döndü. Maçın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

2. YARIDA ÖLDÜK ÖLDÜK DİRİLDİK

56’ncı dakikada Greenwood’un pasıyla orta alanda buluşan Guendouzi pasını soldan gelen Oğuz Aydın’a aktardı. Oğuz’un çaprazdan şutunda top üstten auta çıktı. 61’inci dakikada Lyon farkı 1’e indirdi. Sağ taraftaki Niles’in ortasında ceza sahası içi sol çaprazdaki Fofana, sol ayakla gelişine vurdu ve uzak köşeden topu ağlara gönderdi: 1-2. 64’üncü dakikada Openda’nın fileleri havalandırdığı pozisyonda gol, ofsayt sebebiyle geçersiz sayıldı. Lyon, 72’nci dakikada Boudache ile bir kez daha golü buldu ancak VAR incelemesinin ardından hakem Maurizio Mariani, Athekame’nin Brown’a faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

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Sarı-lacivertli ekip, maçı 2-1 kazanarak 18 yıl sonra adını Şampiyonlar Ligi’ne yazdırdı.

UĞUR MELEKE: 'AVRUPA'NIN DOKUZ HARİKASINDAN BİRİ!'

Hürriyet yazarı Uğur Meleke, Fenerbahçe'nin Lyon'u yenerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandığı maçı bugünkü 'Avrupa'nın dokuz harikasından biri!' başlıklı yazısında değerlendirdi. İşte o yazı...

"Tabii ki Türkiye Ligi ikincisi Fenerbahçe’nin “şampiyon olmayanlar rotası”nda üç ön eleme turu oynayarak, üstelik play-offta Devler Ligi’nin en deneyimli markalarından Lyon’u geçerek bu seviyeye ulaşması çok büyük bir başarı. Şampiyonlar Ligi’nde daha önce tam 13 kez gruplardan çıkan, iki yarı final, iki çeyrek final oynayan dev Lyon’u Fransa’da yenerek saf dışı bırakmak müthiş iş. Bu 180 dakikada şahane mücadele eden sporculara ve liderleri İsmail Kartal’a gönülden tebrikler.

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FORMASINDA MURiQi YAZAN DZEKO VARDI SANKİ SAHADA

Eşleşmenin ilk ayağında Asensio’yu ilk 11’de kullanmadığı için İsmail Kartal’ı çok eleştirmiştim. Ki bence Asensio’yu Lyon ilk ayağında kullanıp, Konya maçında dinlendirmek daha doğru olurdu. Neyse ki bu detayların hiç bir önemi kalmadı. İsmail Kartal, Lyon deplasmanından tarihi bir Devler Ligi bileti çıkararak bence kariyerinin en başarılı gününe imza attı. Umarım bu başarıyı lig aşamasında daha da yukarılara taşır.

Tabii ki Fenerbahçe’nin dün gece kazandığı tarihi zaferin en özel iki ismine, Vedat Muriqi ve Oğuz Aydın’a ayrı parantezler açmak lazım

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Muriqi zaten hafta sonunda da ne kadar iştahlı ve istekli olduğunu göstermişti. Sadece en uçta değil, ikinci-üçüncü bölge bağlantısında da müthiş rol oynuyor. Fenerbahçe’nin hem en iyi orta saha oyuncusu, hem de en iyi forvetiydi dün. Sanki formasında Muriqi yazan Dzeko vardı sahada. Tabii ki daha genç ve dinamik haliyle. Ama aynı çaba ve mantaliteyle.

Gecenin bir diğer kahramanı da Oğuz Aydın’dı. Fenerbahçe’nin neredeyse her akınında başroldeydi, bir ara sol kanadı Brown’la birlikte otobana çevirdi. Geçen sezon Nottingham rövanşında da süper oynamıştı Oğuz. Etkili atmosferlerde dizleri titremeyen özel bir oyuncu gerçekten."