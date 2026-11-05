Fenerbahçe'nin tarihi Liverpool zaferini yazdılar: Özlenen ruh geri döndü!

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiltere'nin Liverpool ekibini konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya temkinli başlayan ve oyunu kendi yarı sahasında kabul eden Fenerbahçe, 25. dakikada Trey Nyoni'nin golüyle 1-0 yenik duruma düştü. 27. dakikada İrfan Can Kahveci ile bir topu direkten dönen sarı-lacivertliler, 29. dakikada Mason Greenwood ile beraberliği yakaladı. İlk yarının kalan bölümünde rakip kalede etkili olan Fenerbahçe, golü bulamadı ve soyunma odasına 1-1 eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda rakibine uzun süre pozisyon vermeyen Fenerbahçe, 69. dakikada Alexander Isak'ın golüne engel olamadı. Golün ardından ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe, 73. dakikada Archie Brown'ın golüyle beraberliği yakaladı. 79. dakikada Vedat Muric ile skoru 3-2'ye getiren sarı-lacivertliler, sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

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Bu sonucun ardından Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç sonunda puanını 5'e yükseltti. Liverpool ise bu sezon ilk puan kaybını yaşadı.

HÜRRİYET YAZARLARI DEV GALİBİYETİ DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet spor yazarlarından Uğur Meleke ve Güntekin Onay, köşe yazılarında Fenerbahçe'nin tarihi galibiyetini değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: KADIKÖY'DE TARİHİ GALİBİYET

Fenerbahçe’nin bu sezon galibiyet baskısı altında başlamadığı maçlara bakınca çoğunlukla sahadan başı dik ayrıldığını görüyoruz: Lyon deplasmanında alınan galibiyet. Kadıköy’de Roma’ya karşı gösterilen süper performans. Ve dün Liverpool karşısında geriden gelerek kazanılan tarihi zafer. Oysa üstünde başarı baskısı olan, hatta 1-0 da öne geçtiği birçok maçta gösteremedi bu dirayeti sarı-lacivertliler: 1-0 öne geçtikleri Gençlerbirliği ve Göztepe maçları, 2-0’ın erken bulunduğu Slavia Prag müsabakası gibi.

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Daha Kasım ayında böyle bir patern oluştuysa bunun mental sebepleri olduğu kesin. Takım İsmail Kartal döneminde de, kısa Kuyt evresinde de aynı sorunla karşılaştı. Yeni teknik adam Emre Belözoğlu’nun çözmesi gereken ilk konu bu: Baskıyı azaltmak. Sporcuların üzerindeki kaygıyı hafifletebilmek. Roma ve Liverpool önünde kahramanca oynayan futbolcuların aynı mantaliteyi sürekli hale getirmesini sağlamak.

İLK 24’E GİREBİLMEK İÇİN 10 PUAN TOPLAMAK YETECEKTİR

Tabii ki bu performans iniş-çıkışının bir de teknik boyutu var. Fenerbahçe’nin bu sezonki kadro planlamasında bir dengesizlik olduğu ortada. Elde defansif özelliği ağır basan 4 merkez orta saha (İsmail, Kante, Guendouzi ve Bartuğ) var. Bunlar rakibin topu talep ettiği maçlarda çok işe yarayabiliyor: Roma maçında Bartuğ-Kante-İsmail müthişlerdi. Lyon’daki son 30 dakika öyleydi. Dünkü Liverpool maçında da konservatif üçlü, özellikle Kante ve İsmail görevlerini çok iyi yaptılar. Ancak maçlar bazen daha fazla yaratıcılık istiyor. Fenerbahçe’nin elinde o tip oyuncu sayısı az. Talisca gitti, Asensio sakat. Ocak’ta yaratıcı orta saha takviyesi şart. Asensio sakatken, Talisca ayrılmışken, yaratıcılık konusunda bunca sıkıntı yaşanırken Fenerbahçe’nin dört maçta topladığı 5 puan çok değerli... 8 maçın sonunda 10 puana ulaşılırsa bence play-off biletine yetecektir. Kadıköy’deki Villarreal, Linz’deki LASK ve Stamford Bridge’deki Shakhtar maçlarından pekala 5-6 puan daha çıkarabilecek güçte temsilcimiz. Bu tarihi zaferle adeta tekrar kontağı çevirdi Devler Ligi’nde Fenerbahçe...

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GÜNTEKİN ONAY: KADIKÖY'DE ÖZLENEN RUH GERİ DÖNDÜ

Dünkü mücadele ve alınan galibiyet üzerinde kara bulutlar dolaşan camiaya gelecek için büyük umut verdi.

Fenerbahçe'yi bu sezon sadece Roma maçında bu kadar yüksek bir mücadele gücüyle oynarken izlemiştik. Dün hakkını verelim Dirk Kuyt da Liverpool karşısında oyunu iyi kurgulamış. Takım halinde topun arkasına geçen ve 2’nci bölgede alan bırakmayan bir Fenerbahçe vardı sahada. Sarı-lacivertli ekibimizin kadro yapısı aslında bu oyun tarzına çok yatkın. Kante, İsmail ve Guendouzi’den oluşan orta saha defansif karakterli. Arkadaki 4’lü fizikli ve savaşçı. Dün Liverpool karşısında skor 1-1 olana kadar İngiliz temsilcisi oyunun hakimiydi. İyi pas yaptılar, topu sabırla dolaştırdılar. Ancak Liverpool’a aradığı boşlukları vermeyen savunma genel anlamda başarılıydı. 1-1’den sonra çok daha güvenli ve cesur bir Fenerbahçe vardı sahada. Sahanın yıldızı Archie Brown’ın ortaya çıkardığı topta İrfan Can Kahveci maçın en net pozisyonunu değerlendiremedi. Ancak o andan itibaren Fenerbahçe, Liverpool karşısında gol ve pozisyonlar bulacağına inandı.

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MAÇIN ŞİFRESİ: YÜKSEK FİZİK GÜÇ SERGİLEMESİ

Bu Fenerbahçe takımının üst seviye bir Premier Lig ekibi karşısında bu kadar yüksek bir fizik güç sergilemesi dünkü maçın şifresiydi. Kante, Guendozi ve Archie Brown olağanüstü bir mücadele ortaya koydular. Kante, ilerlemiş yaşına rağmen her boşluğu kapattı, yorulmak bilmedi, inanılmaz faydalı işlere imza attı. Dün 2 kez geriye düşmesine rağmen maçı 3-2’ye getiren Fenerbahçeli futbolcular her maç bu kadar savaşçı ruhla oynasa şu anda ligde de çok farklı bir konumda olurdu. Dün Greenwood da yeteneklerini enerjiyle birleştirince ne kadar etkili olduğunu hatırlattı. Skriniar ve Oppong da hatasız oynadılar.

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GEL DE SLAVIA'YA YANMA

Devler Ligi’nde dünkü müthiş galibiyetin ardından gel de Slavia Prag maçına yanma. Son saniye golü olmasa Fenerbahçe şu anda 7 puan olacaktı. Dünkü mücadele ve alınan galibiyet üzerinde kara bulutlar dolaşan camiaya gelecek için büyük umut verdi. Emre Belözoğlu’nun ilk etapta yapması gereken bu kazanma arzusunun devamını sağlamak olmalı.