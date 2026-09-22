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Fenerbahçe'nin tarihi galibiyetinde dikkat çeken İsmail Kartal detayı!

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig
Fenerbahçenin tarihi galibiyetinde dikkat çeken İsmail Kartal detayı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 19:39

Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettiği karşılaşmanın üzerinden günler geçerken, tarihi galibiyete ilişkin dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup eden Fenerbahçe, kulüp tarihinin en farklı galibiyetini elde ederek milli araya moralli girmişti.

KULÜP TARİHİNİN EN FARKLI GALİBİYETİ OLMUŞTU

Sarı-lacivertliler, kulüp tarihinin en farklı lig galibiyetine de imza atmıştı.

Sarı-lacivertliler, daha önce 8 kez yaşadığı 7 farklı galibiyetlerini de geride bırakmıştı.

Sarı-lacivertli ekip Süper Lig'de rakiplerine karşı 6 kez 7-0, 2 kez de 8-1'lik galibiyetler elde etmişti.

Fenerbahçenin tarihi galibiyetinde dikkat çeken İsmail Kartal detayı

İSMAİL KARTAL DETAYI

Fenerbahçe'nin, karşılaşmadaki hücum performansı da dikkat çekici bir istatistikle ortaya çıktı.

OptaCan'ın 2014/15 sezonundan itibaren tuttuğu xG verilerine göre Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında 5.14'lük gol beklentisi üretti. Bu rakam, sarı-lacivertlilerin söz konusu dönem içerisinde Süper Lig'de ulaştığı en yüksek ikinci xG değeri oldu.

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Fenerbahçe'nin bu süreçte Süper Lig'de en yüksek xG ürettiği maçlar şöyle:

Fenerbahçe 6-0 İstanbulspor | 5.41 xG (26 Mayıs 2024)
Fenerbahçe 8-0 Eyüpspor | 5.14 xG (20 Eylül 2026)
Fenerbahçe 7-1 Konyaspor | 5.14 xG (10 Ocak 2024)

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ÜÇ MAÇIN ORTAK NOKTASI İSMAİL KARTAL

İstatistiğin dikkat çeken bir diğer detayı ise Fenerbahçe'nin bu üç karşılaşmada da İsmail Kartal yönetiminde sahaya çıkmış olması oldu.

Sarı-lacivertlilerin 5.41 xG ürettiği İstanbulspor maçında, 5.14 xG'ye ulaştığı Eyüpspor karşılaşmasında ve Konyaspor karşısındaki 5.14'lük performansında Fenerbahçe'nin başında İsmail Kartal yer aldı.

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig

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