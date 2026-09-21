Fenerbahçe'nin tarihi 8-0'lık Eyüpspor zaferini yazdı: İçine Dzeko kaçmış!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u konuk etti. Chobani Stadı'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 8-0 kazandı.

Mücadeleye hızlı başlayan Fenerbahçe, karşılaşmanın 5. dakikasında penaltı kazandı ve topun başına geçen Mason Greenwood, takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin attığı golle farkı 2'ye çıkarttı.

Eyüpspor galibiyetinin ardından Fenerbahçeli futbolcuların stadyumdan ayrılışı



🤳🏻: @selencansu5 pic.twitter.com/BMvv9vliXD — Spor Arena (@sporarena) September 20, 2026

Maçın 21. dakikasında Vedat Muriqi tekrar sahneye çıktı ve kendisinin 2, takımının 3. golünü atarak skoru 3-0'a getirdi.

Müsabakanın 38. dakikasında Sarı-Lacivertliler, Matteo Gueandouzi ile bulduğu golle fark 4'e çıkardı.

Dakikalar 45+1'i gösterdiğinde ise İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin 5. golünü attı.

Haberin Devamı

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 5-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, 47. dakikada Vedat Muriqi, kendisinin 3. Fenerbahçe'nin ise 6. golünü attı.

Maçın 55. dakikada Vedat Muriqi bir kez daha sahneye çıktı ve fark 7'ye yükseldi.

Mücadelenin 79. dakikasında ilk golün sahibi Mason Greenwood, bir kez daha ağları havalandırdı ve Fenerbahçe'yi 8-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, hanesine 3 puanı yazdıran taraf oldu.

Bu sonuçla birlikte ligde 2 maç sonra kazanan ve bu sezon 3. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 10'a yükseltti ve 7. sıraya yerleşti. Ligde tek galibiyeti olan ve 5. mağlubiyetini alan Eyüpspor ise 3 puanda kaldı ve 17. sırada konumlandı.

Fenerbahçe, milli aranın ardından Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler 14 Ekim Çarşamba günü ise Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa'ya konuk olacak.

Haberin Devamı

Eyüpspor ise milli aranın ardından ligin 7. haftasında 12 Ekim Pazartesi günü Göztepe'yi ağırlayacak.

UĞUR MELEKE: BİR PAZAR AKŞAM ÜZERİ ANTRENMANI

Hürriyet spor yazarlarından Uğur Meleke, sarı lacivertlilerin muhteşem galibiyetini köşe yazısında değerlendirdi:



Fenerbahçe'nin bu sezon oyun standardını ve sonuçlarını genelde orta saha seçimleri belirledi: Lyon’da sert orta ikili Kante-Guendouzi’ye Talisca eklemlenmişti, tur geldi. Beşiktaş derbisi ikinci yarısında Kerem on numara rolündeyken çok kötü bir oyun oynadı sarı-lacivertliler. Roma önünde o sert ikili, Bartuğ ile sert üçlüye dönüştüğünde görüntü olumluydu, ancak aynı mantalite Antep’te sonuç vermedi. Dün o tutucu orta ikiliye İrfan eşlik etti. Gayet de etkiliydi. Asensio yüzde yüz sağlıklı biçimde ilk 11’e dönene kadar orta sahadaki o eksik parça için en uygun adaylar zaten İrfan veya Oğuz gibi duruyor bence.

Haberin Devamı

Fenerbahçe’nin bir hafta önceki Gaziantep maçına göre dünkü oyununun daha akışkan olması elbette rakibinin zayıflığıyla da çok ilgili. Sezon başlarken ligin en zayıf üç kadrosunun Gençlerbirliği, Eyüp ve Erzurum’da olduğunu söylemiştim. Gençlerbirliği transferlerle biraz toparladıysa da Erzurum ve Eyüp hâlâ son derece güçsüzler. Ve dün Eyüp’ün kadro zayıflığının yanı sıra oyun seçiminin de farklı neticenin nedenleri arasında olduğunu söylemek gerek: Özellikle ilk devrede geriden pasla çıkma konusunda çok ısrar ettiler ve çok top kaybettiler. Fark da böyle açıldı zaten.

🔥 Vedat Muriqi kendisinin 4. takımının 7. golünü attı.



⚽️ Fenerbahçe, 55. dakika itibarıyla Eyüpspor karşısında 7-0 önde.



🤳🏻: @selencansu5 pic.twitter.com/OaMjPdrB3z — Spor Arena (@sporarena) September 20, 2026

MURiÇ’TE DZEKO iZLERi GÖRDÜĞÜMÜ SÖYLEMiŞTiM

Haberin Devamı

Kamuoyunun geneli Lukaku’nun Fenerbahçe’nin birinci santrforu olacağını zannederken ben Belçikalı’nın 15-20 dakikalık faydalar sağlayacağını, ana rolü Muriç’in yükleneceğini düşündüğümü defalarca ifade etmiştim.

Lukaku geçen sezon Napoli’de çok kısıtlı oynadı. Dünya Kupası’nda da çoğunlukla sonradan girerek 20-25’er dakikalık katkılar verdi. Onun en azından şu aşamada ikinci santrfor olarak düşünülmesi daha doğru.

Muriç belki Lukaku kadar ışıltılı bir kariyere sahip değil. Belki Lukaku bir ceza alanı ustası. Ancak şu anda bu Fenerbahçe takımının ihtiyacı bir kutu golcüsü değil, bir bağlantı oyuncusu. Muriç adeta içine Dzeko kaçmışçasına iyi oynuyor bağlantıyı. Hücumların hem başlangıcında hem bitişinde görüyoruz sıkça Kosovalı santrforu. Fenerbahçe’de de farkı şu anda o yaratıyor.