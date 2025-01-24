Fenerbahçe'nin Talisca transferinde mutlu son! İstanbul'a geliş tarihini duyurdular

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Fenerbahçe'de uzun süredir gündemi meşgul eden Anderson Talisca transferinde sona gelindi. Sarı lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı transfer etmek için tüm kurmaylarını devreye soktuğu bilinirken, Talisca'nın Al Nassr'dan alacağı ücret transfere engel oluyordu.

Sarı lacivertliler, Anderson Talisca transferi için bir süredir Suudi Arabistan'da görüşmeler sürdürürken, operasyona dair yeni bir perde açıldı.

PIOLI - TALISCA KRİZİ

Al Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin Talisca'yı maç kadrosuna almaması, Brezilyalı yıldızda bardağı taşıran son damla oldu. Suudi kulübünün yöneticilerinin Talisca ile yola devam etmek istemediği bilinirken, Pioli'nin de kadro dışı bırakması Talisca cephesinde kızgınlıkla karşılandı.

ALTYAPI TAKIMIYLA ÇALIŞTI

Suudi basını, Talisca'nın Perşembe günü kadroya alınmamasının ardından altyapı takımıyla antrenmana çıktığını yazdı.

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Yaşanan bu gelişmelerin akabinde Talisca - Pioli gerginliği yükseldi ve Brezilyalı oyuncu ayrılmak için Pioli ve Al Nassr yönetiminden ultimatom talep etti.

TALISCA GEMİLERİ YAKTI!

Brezilyalı yıldızın, Al Nassr'dan 'kesin olarak' ayrılmak istediği ifade edilirken, bahsi geçen haberde İstanbul'a geliş tarihi de duyuruldu.

İSTANBUL'A GELİYOR

Anderson Talisca'nın, Fenerbahçe yönetiminden Al Nassr ile mali yönden anlaşılmasını talep edeceği ve sarı lacivertlilerle sözleşme imzalamak üzere Cuma akşam saatlerinde İstanbul'a geleceği ifade edildi.

