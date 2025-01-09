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Fenerbahçe'nin Talisca transferinde bomba gelişme! Maç kadrosuna alınmadı, transfer an meselesi

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#Transfer#Fenerbahçe#Talisca
Fenerbahçenin Talisca transferinde bomba gelişme Maç kadrosuna alınmadı, transfer an meselesi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 10:55

Fenerbahçe'de dün Başkan Ali Koç düzenlediği basın toplantısında yapılacak transferlerin mesajını vermişti. Başkan, açıklamalarında Talisca transferi konusunda da üstü kapalı konuşurken, Al Nassr Teknik Direktörü Pioli, Brezilyalı oyuncuyu bu akşamki maçın kadrosuna almadı. İşte artık sona aşamasına gelinen Talisca transferindeki tüm gelişmeler...

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Al Nasr Teknik Direktörü Stefano Pioli, takımının Suudi Roshan Pro Ligi'nde Al Akhdood ile oynayacağı maç öncesinde Brezilyalı forvet Anderson Talisca ile ilgili sürpriz bir karar aldı.

Pioli’den sürpriz: Talisca’yı kadroya almadı

Brozovic ve Wesley’nin forma giyemeyecek olması nedeniyle Talisca’yı bugünkü Al Akhdood karşılaşmasında oynatması beklenen Al Nassr Teknik Direktörü Pioli, sürpriz bir karar vererek Brezilyalı yıldızı maçın kadrosuna almadı.

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Al Anzi: ‘Fenerbahçe ile son aşamaya geldiği için alınmadı’

Al Nassr’a yakın gazeteci Ali Al-Anzi'nin haberine göre İtalyan Pioli'nin Talisca'yı Al-Nassr'ın Al-Akhdood'la oynayacağı maçın kadrosundan çıkarma kararı, Fenerbahçe'nin Talisca'yı kadrosuna katmak için yaptığı görüşmelerin son aşamasına gelindiği için alındı.

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Fenerbahçenin Talisca transferinde bomba gelişme Maç kadrosuna alınmadı, transfer an meselesi

Fenerbahçe’nin Talisca transferi an meselesi

Talisca'nın kış transfer döneminde Al Nassr'dan ayrılması an meselesi haline gelirken, Fenerbahçe oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmelerini tamamlamak üzere.

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Suudi yönetim Talisca’yla anlaştı

Al Nassr yönetimi Talisca'nın takımdan ayrılıp Türkiye'ye gitmesi konusunda anlaşmaya vardı. Oyuncu ve menajeriyle anlaşma konusunda son adımlar atılacak.

Başkan Ali Koç: Transferler maliyetli gelebilir

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün akşam düzenlediği basın toplantısında yapılacak transfer operasyonunun fitilini ateşlemiş, ‘Maliyetli olabilir’ diyerek Talisca imasında bulunmuştu.

Fenerbahçenin Talisca transferinde bomba gelişme Maç kadrosuna alınmadı, transfer an meselesi

 Ali Koç, transferle alakalı şu sözleri kullanmıştı, ‘3-4 transfer yapacağız. 3 yabancı yerimiz, 3 olmazsa olmaz ihtiyacımız var. 2 stoper, 1 sol bek alacağız. Başka nokta atışlarımız da var. Onun da elimizdeki oyuncuların çıkmasıyla olacak. Yapacağımız transferlerin bir kısmı maliyetli gelebilir size. Bize bu cesareti veren de yönetim kuruludur. Onlar, gelirimizde ciddi bir sapma olursa karşılayacağız demişti, bu yüzden maliyet artabilir.’

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#Transfer#Fenerbahçe#Talisca

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