Fenerbahçe'nin Talisca transferi sonrası bayram edecekler! Brezilya kulübü imzayı bekliyor

Haberin Devamı

Fenerbahçe, uzun uğraşlar sonunda Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yı renklerine katmayı bekliyor. Gelen son bilgiler ışığında Talisca'nın, sarı lacivertlilere imza atmasının artık an meselesi olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin hedefi, Göztepe maçında Talisca'yı tribüne getirmekti ancak yasal prosedürler gereğince bu istek gerçekleşmedi. Sarı lacivertliler, hafta başında Talisca transferini resmiyete kavuşturmayı planlıyor.





FENERBAHÇE'NİN ÖDEYECEĞİ RAKAMI DUYURDULAR

Brezilya basınında yer alan iddialara göre Fenerbahçe, Talisca transferi için toplamda 18 milyon dolarlık ödeme yapacak. Bu ödemenin bir kısmı, Talisca'yı yetiştiren Bahia kulübüne gidecek.

Haberin Devamı

'BAHIA KARNAVAL HAVASINDA'

Talisca'yı yetiştiren Bahia kulübünün mali açıdan iyi olmadığı ve bu transferden gelecek ücretin kulüp için çok önemli olduğu, Bahia'nın adeta 'karnaval' yaptığı ifade edildi.



FIFA'nın kuralları neticesinde Fenerbahçe eğer Talisca için 18 milyon dolarlık ödeme yaparsa, bu ücretin %2,25'i yani 2,4 milyon R$ kasasına girecek.