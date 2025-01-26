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Fenerbahçe'nin Talisca transferi sonrası bayram edecekler! Brezilya kulübü imzayı bekliyor

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#Transfer#Fenerbahçe#Talisca
Fenerbahçenin Talisca transferi sonrası bayram edecekler Brezilya kulübü imzayı bekliyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2025 11:01

Fenerbahçe'nin Anderson Talisca transferini resmen açıklaması için artık an meselesiyken, bu transfer Brezilya'nın Bahia takımı tarafından da sevinçle karşılandı. Talisca'nın Fenerbahçe'ye resmen imza atmasını bekleyen Bahia kulübü, FIFA tarafından kendilerine hak tanınan alacaklarını bekliyor. İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe, uzun uğraşlar sonunda Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yı renklerine katmayı bekliyor. Gelen son bilgiler ışığında Talisca'nın, sarı lacivertlilere imza atmasının artık an meselesi olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin hedefi, Göztepe maçında Talisca'yı tribüne getirmekti ancak yasal prosedürler gereğince bu istek gerçekleşmedi. Sarı lacivertliler, hafta başında Talisca transferini resmiyete kavuşturmayı planlıyor.

Fenerbahçenin Talisca transferi sonrası bayram edecekler Brezilya kulübü imzayı bekliyor


FENERBAHÇE'NİN ÖDEYECEĞİ RAKAMI DUYURDULAR
Brezilya basınında yer alan iddialara göre Fenerbahçe, Talisca transferi için toplamda 18 milyon dolarlık ödeme yapacak. Bu ödemenin bir kısmı, Talisca'yı yetiştiren Bahia kulübüne gidecek.

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'BAHIA KARNAVAL HAVASINDA'
Talisca'yı yetiştiren Bahia kulübünün mali açıdan iyi olmadığı ve bu transferden gelecek ücretin kulüp için çok önemli olduğu, Bahia'nın adeta 'karnaval' yaptığı ifade edildi.

FIFA'nın kuralları neticesinde Fenerbahçe eğer Talisca için 18 milyon dolarlık ödeme yaparsa, bu ücretin %2,25'i yani 2,4 milyon R$ kasasına girecek.

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#Transfer#Fenerbahçe#Talisca

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