Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı 11'i netleşiyor: İsmail Kartal'dan Greenwood kararı

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Fenerbahçe'de gözler, Sturm Graz maçına çevrildi.

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turunda ilk maçında konuk edeceği rakibini yenerek rövanş öncesinde avantajı eline geçirmeyi amaçlıyor.

Teknik direktör İsmail Kartal da, sahaya süreceği 11'i belirlemeye başladı.

Fenerbahçe'de kaleyi Emerson koruyacak. Savunmanın sağında Nelson Semedo, solunda ise Oosterwolde oynayacak. Stoper ikilisi Milan Skriniar ve Nathan Ake olacak.

Orta sahada Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek ve Marco Asensio’nun görev yapması bekleniyor. Hücum hattının sağında İrfan Can Kahveci'nin, solunda ise Kerem Aktürkoğlu’nun forma giymesi planlanıyor.

İsmail Kartal, ileri uçta ise Anderson Talisca’ya şans vermeyi düşünüyor.

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GREENWOOD YEDEK SOYUNACAK

Sarı-lacivertlilerin henüz maç kondisyonu tam olmayan yeni transferi Mason Greenwood'un ise Gornik Zabrze maçlarında olduğu gibi yedek kulübesinde yer alması bekleniyor.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Sturm Graz, 5 Ağustos Çarşamba günü TSİ 21.00'de Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma, TV100 ekranlarından canlı yayınlanacak.