×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı 11'i netleşiyor: İsmail Kartal'dan Greenwood kararı

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Fenerbahçe#İsmail Kartal
Fenerbahçenin Sturm Graz maçı 11i netleşiyor: İsmail Kartaldan Greenwood kararı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 13:29

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çarşamba günü Sturm Graz’ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, sahaya süreceği 11'i netleştirmeye başladı. İşte detaylar...

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Fenerbahçe'de gözler, Sturm Graz maçına çevrildi.

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turunda ilk maçında konuk edeceği rakibini yenerek rövanş öncesinde avantajı eline geçirmeyi amaçlıyor.

Gözden Kaçmasınİşte Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibiİşte Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi!Haberi görüntüle

Teknik direktör İsmail Kartal da, sahaya süreceği 11'i belirlemeye başladı.

Fenerbahçe'de kaleyi Emerson koruyacak. Savunmanın sağında Nelson Semedo, solunda ise Oosterwolde oynayacak. Stoper ikilisi Milan Skriniar ve Nathan Ake olacak.

Orta sahada Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek ve Marco Asensio’nun görev yapması bekleniyor. Hücum hattının sağında İrfan Can Kahveci'nin, solunda ise Kerem Aktürkoğlu’nun forma giymesi planlanıyor.

İsmail Kartal, ileri uçta ise Anderson Talisca’ya şans vermeyi düşünüyor.

Fenerbahçenin Sturm Graz maçı 11i netleşiyor: İsmail Kartaldan Greenwood kararı

Haberin Devamı

GREENWOOD YEDEK SOYUNACAK

Sarı-lacivertlilerin henüz maç kondisyonu tam olmayan yeni transferi Mason Greenwood'un ise Gornik Zabrze maçlarında olduğu gibi yedek kulübesinde yer alması bekleniyor.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Sturm Graz, 5 Ağustos Çarşamba günü TSİ 21.00'de Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma, TV100 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#Fenerbahçe#İsmail Kartal

BAKMADAN GEÇME!