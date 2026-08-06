Fenerbahçe'nin Sturm Graz galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin son durumu

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, 3. eleme turunda Sturm Graz'ı ağırladı. Sarı lacivertliler, yeni transferi Mason Greenwood'un da gol bulduğu geceden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve rövanş öncesi tur kapısını araladı.

Maçın golleri 10' Anderson Talisca, 45' Mason Greenwood'dan geldi.

Turun 2. maçı, 11 Ağustos Salı, 21.30'da deplasmanda oynanacak.

Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı da güncellendi.

İŞTE ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM:

1- İngiltere | 101.852

2- İtalya | 87.660

3- İspanya | 82.368

4- Almanya | 80.116

5- Fransa | 67.653

6- Portekiz | 63.250

7- Belçika | 57.450

8- Hollanda | 51.229

9- Türkiye | 47.375

10- Çekya | 43.825