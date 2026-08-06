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Fenerbahçe'nin Sturm Graz galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin son durumu

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Sturm Graz#Şampiyonlar Ligi
Fenerbahçenin Sturm Graz galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı güncellendi İşte Türkiyenin son durumu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2026 09:14

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı ağırladı. Sarı lacivertliler, sahasında 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve rövanş maçı öncesi avantajı elde etti. Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı da güncellendi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, 3. eleme turunda Sturm Graz'ı ağırladı. Sarı lacivertliler, yeni transferi Mason Greenwood'un da gol bulduğu geceden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve rövanş öncesi tur kapısını araladı.

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Maçın golleri 10' Anderson Talisca, 45' Mason Greenwood'dan geldi.

Turun 2. maçı, 11 Ağustos Salı, 21.30'da deplasmanda oynanacak.

Fenerbahçenin Sturm Graz galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı güncellendi İşte Türkiyenin son durumu

Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı da güncellendi.

İŞTE ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM:

1- İngiltere | 101.852

2- İtalya | 87.660 

3- İspanya | 82.368 

4- Almanya | 80.116 

5- Fransa | 67.653 

6- Portekiz | 63.250 

7- Belçika | 57.450 

8- Hollanda | 51.229 

9- Türkiye | 47.375 

10- Çekya | 43.825 

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#Fenerbahçe#Sturm Graz#Şampiyonlar Ligi

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