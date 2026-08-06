Fenerbahçe'nin Sturm Graz galibiyeti sonrası dikkat çeken sözler: 2024 nostaljisinden çıkılınca...

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Eleme Turu ilk maçında sahasında Avusturya ekibi Sturm Graz’ı konuk etti. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 21.00’de başlayan mücadelede İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çaldı.

FENER FİŞİ İLK YARIDA ÇEKTİ

Maça baskılı başlayan Fenerbahçe, 9’uncu dakikada öne geçti. Kerem Aktürkoğlu’nun pasıyla ceza sahasında kaleye sırtı dönük topla buluşan Talisca’nın soluna aldıktan sonra sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti: 1-0. 24’üncü dakikada Greenwood’un soluna çekerek yaptığı vuruşta top savunmadan sekti. 45’inci dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Sağ taraftan köşe vuruşunu kullanan Asensio, pasını ceza sahası dışı sağ çaprazdaki Greenwood’a verdi. Greenwood’un topu kontrol ettikten sonra sert şutunda top sağ taraftan ağlarla buluştu: 2-0. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

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TUR KAPISI ARALANDI

59’uncu dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Asensio’nun pasıyla buluşan Greenwood’un şutunda top kalecide kaldı. 67’nci dakikada orta sahadaki Asensio’nun pasıyla ceza sahası yuvarlağının yakınında buluşan Talisca’nın kontrol ettikten sonra şutunda kaleci Khudyakov, topu kornere çeldi. 70’inci dakikada ceza sahasındaki karambolün ardından Weiper’in röveşatasında top yandan auta çıktı. Fenerbahçe sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Bu maçın rövanşı 11 Ağustos Salı günü Sturm Graz’ın ev sahipliğinde oynanacak.

UĞUR MELEKE - 2024 NOSTALJİSİNDEN ÇIKILINCA

Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı yenerek avantajı elde ettiği maçı Hürriyet yazarı Uğur Meleke köşe yazısında değerlendirdi. İşte o yazı...

"Fenerbahçe en son Şampiyonlar Ligi oynadığında maçlar Star’da yayınlanıyordu. Müsabakaları sevgili dostlarım Ertem Şener ve rahmetli Sabri Ugan anlatıyorlardı, ben de Star’ın yorumcusuydum. Henüz 28 yaşındaydım. Fenerbahçe’nin başında Şampiyonlar Ligi’nde görev yapan en son teknik adam Luis Aragones vardı. Vefat etti. Toprağı bol olsun. Star’da maç sonları birlikte yorum yaptığımız şahane insan Ziya Şengül vefat etti. Toprağı bol olsun.

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Maç sonu tartışmalı pozisyonları Bülent Yavuz yorumluyordu, maalesef aramızdan ayrıldı. Toprağı bol olsun. Fenerbahçe gibi bir markanın ne kadar uzun süredir Devler Ligi’nin dışında kaldığını anımsatmak adına hatırlattım 2008 senesini. Sarı-lacivertlilerin artık bu uzun araya son vermesi gerek. Dün Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ve ayrıca Sparta Prag’ın da Lyon’a karşı galip gelmesi, sarı-lacivertlileri Devler Ligi’ne dönüş için heyecanlandırdı haliyle.

SKRINIAR-AKE MÜTHİŞ OYNADILAR

Dünkü rakip Sturm Graz, bu turlarda sıklıkla karşılaştığımız deneysel takım türü. Bir proje takımı. Zaten Red Bull Salzburg'un lokomotifliğiyle Avusturya Ligi de Danimarka gibi, Norveç gibi bir laboratuvara dönüştü. Sturm Graz'ın tüm kadrosunda 25 yaş üstü sadece 5 oyuncu var. Dünkü sahaya çıkan ilk 11'lerinin yaş ortalaması 23'tü. Bir ara çizgide Kante'ye ikili baskı gördüm (Hödl ve Weinhandl'dan). Baskı yapan iki oyuncunun yaşları toplamı Kante'ye eşitti!

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Ancak dün sahada kontrolü Graz'ın dinamik gençleri değil, Fenerbahçe'nin kaliteli tecrübelileri ele aldı. Üç resmi maçın sonunda Fenerbahçe'nin en güçlü yeri stoper ikilisi, Skriniar ve Ake. Dün de yine çok iyilerdi. Maçı neredeyse net pozisyon vermeden tamamladılar.

Guendouzi-Kante ve Kerem çok top kazandılar. Asensio birinci golün üretiminde topu soldan getirdi. Greenwood'un golünde de asisti yaptı. Greenwood top almak için çok geriye gelmek zorunda kalıyor ama tescilli bir sol şutla klasını konuşturdu.

Geçtiğimiz hafta değindiğim "İsmail Kartal'ın 2024 nostaljisi"nden çıkılıp, Fred-İrfan başlamayınca daha hareketli bir Fenerbahçe vardı dün sahada."