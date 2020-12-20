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Haber Giriş: 20.12.2020 - 08:52 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin stoperleri Avrupa'nın zirvesinde! Penaltı rekoru...

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Fenerbahçe'nin stoperleri Avrupa'nın zirvesinde! Penaltı rekoru...
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Fenerbahçe stoperleri Tisserand, Lemos ve Serdar Aziz, bu sezon 6 penaltı yaptırırken sarı lacivertli takım, bu alanda Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile karşı karşıya geldiği maçta Marcel Tisserand performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Kongolu stoper, ceza sahası içerisinde elle oynadı ve Gaziantep FK lehine penaltıya sebep oldu. Tisserand'ın bu hareketi Fenerbahçeli taraftarlar tarafından sosyal medyada oldukça tepki gördü.

2 HAFTADA 2 PENALTI

Marcel Tisserand, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta oynadığı Yeni Malatyaspor karşılaşmasında da rakibini düşürerek penaltıyı yaptıran isim olmuştu.

DAHA FAZLA PENALTI YAPAN TAKIM YOK!

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde stoperleri Fenerbahçe'den daha fazla penaltı yaptıran bir takım yok. Sarı lacivertlilerde Mauricio Lemos, Tisserand ve Serdar Aziz 2'şer penaltı yaptırdı.

Fenerbahçenin stoperleri Avrupanın zirvesinde Penaltı rekoru...

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