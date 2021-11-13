Fenerbahçe'nin stoperi Kim Min-Jae sakatlandı! Durumuyla ilgili açıklama...

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Fenerbahçeli Kim Min-Jae'nin forma giydiği maçta Güney Kore, Dünya Kupası Asya Elemeleri maçında Birleşik Arap Emirlikleri'ni Hwang Hee-Chan'ın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etmişti.

Kim Min-Jae, mçaın 81. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edememiş ve yerini Park Ji-Soo'ya bırakmıştı.

"DURUMU CİDDİ DEĞİL"

Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili Kim Min-Jae'nin sakatlığıyla ilgili; "Kim Min-Jae, dizinde bir ağrı hissetti ama ciddi değil. Irak maçına kadar yetişecek. Büyük bir sorun gözükmüyor." ifadelerini kullandı.

Güney Kore teknik direktörü Paulo Bento ise; "Kim Min-Jae'nin durumuna bakıp sonraki maçta oynayıp oynamayacağına karar vereceğiz" dedi.

Güney Kore, 16 Kasım'da Irak ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.