Fenerbahçe'nin stoperi Attila Szalai'nin her golü altın değerinde

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Fenerbahçe, ecel terleri döktüğü müsabakada Kasımpaşa’yı 90+1’de Szalai’nin golüyle geçerken, Macar stoperin sarı lacivertlilerde attığı 4 lig golünün 3’ünün skora direkt olarak etki etmesi dikkat çekti.

8 Mart 2021’de deplasmandaki 3-0’lık Konyaspor maçında siftah yapan genç futbolcu, ardından 18 Nisan 2021’de 2-1’lik Başakşehir karşılaşmasındaki golüyle 2 puan, 25 Nisan 2021’deki 3-2’lik Kasımpaşa müsabakasında 2 puan ve son olarak dün de Kasımpaşa önünde 2-1’lik galibiyette attığı golle takımına 2 puan getirdi.

YiNE KASIMPAŞA’YA...

Kasımpaşa karşısında Fenerbahçe’ye 3 puanı getiren golü atan Attila Szalai, son golünü de yine lacivert beyazlılara atmıştı. 24 Nisan 2021’de iç sahada 3-2’lik skorla galip gelinen mücadelede takımının 2. golünü kaydeden Macar stoper, o karşılaşmada da zafere direkt katkı sağlamıştı.