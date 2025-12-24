Fenerbahçe’nin Sörloth transferi için belirlediği bonservis ortaya çıktı!

Haberin Devamı

Fenerbahçe’nin kış transfer sezonunda mutlak kadrosuna katmak istediği Sörloth ile ilgili son karar çıktı.

İspanyol basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, yıldız golcü için Atletico’ya önereceği bonservis miktarını belirledi.

Konuya ilişkin Fichajes'te yer alan haber şu şekilde oldu:

"Alexander Sörloth, Atletico Madrid kariyerinde kritik bir viraja girmiş durumda. İspanyol ekibine hücum hattı için önemli bir takviye olarak gelen Norveçli golcü, beklentileri tam anlamıyla karşılayamazken, takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı da başaramadı. Bu tablo, Sörloth’un geleceğini ciddi şekilde tartışmaya açtı.

Kış transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Atletico Madrid cephesinde, cazip bir teklif gelmesi halinde oyuncuyla yolların ayrılabileceği ihtimali açıkça konuşuluyor.

FENERBAHÇE BASTIRIYOR

Bu noktada Türkiye güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe’nin Alexander Sörloth ile yakından ilgilendiği ve Ocak ayında transferi bitirmek için ciddi bir ekonomik hamleye hazır olduğu belirtiliyor. Sarı-lacivertliler, Norveçli yıldızı kış transfer döneminin en büyük bombalarından biri yapmayı hedefliyor.

Fenerbahçe, Sörloth için 25-30 milyon euro bandında bir bonservis bedelini gözden çıkarmış durumda. Bu rakam, Atletico Madrid’in yaptığı yatırımın önemli bir bölümünü geri kazanmasını sağlarken, aynı zamanda maaş bütçesinde de rahatlama yaratacak.

Fenerbahçe cephesinde Sörloth’un profili tam anlamıyla aranan özellikleri karşılıyor. Güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve üst düzey liglerdeki tecrübesi, Norveçli golcüyü öncelikli hedef haline getiriyor. Üstelik İstanbul ekibinde, Atletico’daki rolünün aksine hücumun merkezinde yer alma ve takımın ana gol silahı olma ihtimali de oyuncu için cazip bir faktör olarak görülüyor.

ATLETICO MASAYA OTURMAYA HAZIR

Alexander Sörloth’un Atletico Madrid performansı inişli çıkışlı bir grafik çizdi. Zaman zaman potansiyelini gösterse de, süreklilik sağlayamaması ve skor katkısının beklenen seviyeye ulaşmaması, eleştirilerin odağına yerleşmesine neden oldu.

Teknik ekip, Sörloth’un saha içindeki çalışkanlığını ve savunmaya katkısını takdir etse de, özellikle kilit maçlarda daha fazla gol tehdidine ihtiyaç duyulduğu görüşünde. Bu nedenle kulüp, oyuncuyu gözden çıkarmış olmasa da iyi bir teklif karşısında masaya oturmaya hazır."