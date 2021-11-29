Fenerbahçe'nin son 8 maçındaki çarpıcı istatistik! Göztepe karşısında galibiyetlerine iddaa'da...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklamaBill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama#Koronavirüs
Dövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânıDövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânı#DOLAR
Ses duyan oraya koşuyor... Ne sıfır ne de ikinci elSes duyan oraya koşuyor... Ne sıfır ne de ikinci el#Otomotiv
Tüm dünyayı endişelendiren varyant Osman Hoca yazdı...Tüm dünyayı endişelendiren varyant! Osman Hoca yazdı...#Omikron
Aman dikkat Meteorolojiden 17 il için turuncu hava durumu uyarısıAman dikkat! Meteoroloji'den 17 il için 'turuncu' hava durumu uyarısı#Hava Durumu
10 yıl sonra karar çıktı Huzur kalmadı...10 yıl sonra karar çıktı! 'Huzur' kalmadı...#Huzur Giyim
Akşener’in İmamoğlu ısrarı ve Mansur Yavaş faktörüAkşener’in İmamoğlu ısrarı ve Mansur Yavaş faktörü#Meral Akşener
‘Arınç’ın damadı olduğu için beraatine...’‘Arınç’ın damadı olduğu için beraatine...’#FETÖ
Görüntüler şaşkına çevirdi... Kaçak göçmen böyle yakalandıGörüntüler şaşkına çevirdi... Kaçak göçmen böyle yakalandı #Dünya
61 kişi en yüksek rakımlı pubda mahsur kaldı61 kişi en yüksek rakımlı pubda mahsur kaldı!#İngiltere
Malatyada maçın kaderini etkiledi Böyle bir lüksü yok...Malatya'da maçın kaderini etkiledi! "Böyle bir lüksü yok..."#Galatasaray
Dekoltesi dikkat çekti... Hülya Avşar şovDekoltesi dikkat çekti... Hülya Avşar şov!#Hülya Avşar
Bedenimi değil sesimi çıplak bırakıyorum'Bedenimi değil sesimi çıplak bırakıyorum'#Aydilge
Olay sözler Galatasarayda yatıyor Ben olsam yollarımı ayırırdım...Olay sözler! "Galatasaray'da yatıyor! Ben olsam yollarımı ayırırdım..."#Tümer Metin
Rol arkadaşı karısı olduRol arkadaşı karısı oldu!#Mustafa Ceceli
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe'nin son 8 maçındaki çarpıcı istatistik! Göztepe karşısında galibiyetlerine iddaa'da...

#Misli.Com#İddaa#Göztepe Fenerbahçe
Fenerbahçenin son 8 maçındaki çarpıcı istatistik Göztepe karşısında galibiyetlerine iddaada...

Geçen hafta Galatasaray'ı derbi maçta yenip morallenen Fenerbahçe, son haftaların formsuz takımı Göztepe'ye konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

Haberin Devamı

İlandır

GÖZTEPE

Nestor El Maestro yönetiminde çıktığı ilk maçta, Başakşehir karşısında 2-1 kazanan Göztepe; o maçtan sonra oynadığı 9 karşılaşmanın sadece 1'inde sahadan 3 puanla ayrılabildi.

Son olarak da Kayseri deplasmanında 82'de 1 puanı kurtardılar. Takım iyi gitmiyor, hem teknik kadroya hem de oyunculara zaman zaman taraftarların maç içerisinde tepki verdiklerine de şahit olduk.

El Maestro'nun son haftalarda olduğu gibi bir kez daha "3-4-3" düzeniyle sahada olması bekleniyor.

Orta sahadan Yalçın Kayan, merkezde "Soner & Nwobodo" ikilisi forma giyecek. Kanatlarda Murat Paluli ve Berkan Emir göreceğiz.

Kaptan Halil Akbunar'ı hücumun kanadında, Cherif Ndiaye'yi daha ortada izleyeceğiz. Hücumu tamamlayan son parça Makana Baku ya da Lourency olacak.

FENERBAHÇE

Haberin Devamı

Geçtiğimiz hafta ligde Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe, Avrupa'da ise Olympiakos'a kaybedip UEFA Avrupa Ligi'nden Konferans Ligi'ne aktarılmıştı.

Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır ve Enner Valencia sakat, Mert Hakan Yandaş ve Marcel Tisserand cezalı.

TD Vitor Pereira'nın 4'lü savunma ile maça başlaması ve stoper ikilisi olarak "Szalai & Kim" kullanması bekleniyor. Mert Hakan'ın yokluğunda orta alanda Jose Sosa ve Miha Zajc'ın yanında Max Meyer görebiliriz.

Hücumda Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci ile birlikte ya Mergim Berisha oynayacak, ya da Serdar Dursun...

Savunmanın sağında Ferdi Kadıoğlu, solunda Filip Novak'ı izleyeceğiz.

Fenerbahçenin son 8 maçındaki çarpıcı istatistik Göztepe karşısında galibiyetlerine iddaada...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Göztepe iç sahada oynadığı son 4 maçta gol atamadı ve bu 4 maç "2.5 ALT" bitti.

- Fenerbahçe'nin ligdeki son 8 maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti. (8 maç - 26 gol)

SÜPER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Göztepe ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Fenerbahçe kazanır" tercihine 1,79 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,89'dan oynayabilirsiniz. "KG VAR" tercihi diğerlerinde 1,59 iken Misli.com'da 1,68!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Haberin Devamı

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

%65'lik kesim geçen hafta Galatasaray'ı derbi maçta deviren sarı-lacivertli ekibin İzmir'den de 3 puanla dönmesini bekliyor...

%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Daha yüksek oranların adresi Misli.com! Hemen üye ol, Misli.com'da Süper Oran ile iddaa oyna...

Fenerbahçenin son 8 maçındaki çarpıcı istatistik Göztepe karşısında galibiyetlerine iddaada...

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın sarı-lacivertli ekipte en unutamadığı 5 anısı...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Misli.Com#İddaa#Göztepe Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

 #Hazal Kaya
Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising