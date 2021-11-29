Fenerbahçe'nin son 8 maçındaki çarpıcı istatistik! Göztepe karşısında galibiyetlerine iddaa'da...

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GÖZTEPE

Nestor El Maestro yönetiminde çıktığı ilk maçta, Başakşehir karşısında 2-1 kazanan Göztepe; o maçtan sonra oynadığı 9 karşılaşmanın sadece 1'inde sahadan 3 puanla ayrılabildi.

Son olarak da Kayseri deplasmanında 82'de 1 puanı kurtardılar. Takım iyi gitmiyor, hem teknik kadroya hem de oyunculara zaman zaman taraftarların maç içerisinde tepki verdiklerine de şahit olduk.

El Maestro'nun son haftalarda olduğu gibi bir kez daha "3-4-3" düzeniyle sahada olması bekleniyor.

Orta sahadan Yalçın Kayan, merkezde "Soner & Nwobodo" ikilisi forma giyecek. Kanatlarda Murat Paluli ve Berkan Emir göreceğiz.

Kaptan Halil Akbunar'ı hücumun kanadında, Cherif Ndiaye'yi daha ortada izleyeceğiz. Hücumu tamamlayan son parça Makana Baku ya da Lourency olacak.

FENERBAHÇE

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Geçtiğimiz hafta ligde Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe, Avrupa'da ise Olympiakos'a kaybedip UEFA Avrupa Ligi'nden Konferans Ligi'ne aktarılmıştı.

Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır ve Enner Valencia sakat, Mert Hakan Yandaş ve Marcel Tisserand cezalı.

TD Vitor Pereira'nın 4'lü savunma ile maça başlaması ve stoper ikilisi olarak "Szalai & Kim" kullanması bekleniyor. Mert Hakan'ın yokluğunda orta alanda Jose Sosa ve Miha Zajc'ın yanında Max Meyer görebiliriz.

Hücumda Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci ile birlikte ya Mergim Berisha oynayacak, ya da Serdar Dursun...

Savunmanın sağında Ferdi Kadıoğlu, solunda Filip Novak'ı izleyeceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Göztepe iç sahada oynadığı son 4 maçta gol atamadı ve bu 4 maç "2.5 ALT" bitti.

- Fenerbahçe'nin ligdeki son 8 maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti. (8 maç - 26 gol)

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MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

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%65'lik kesim geçen hafta Galatasaray'ı derbi maçta deviren sarı-lacivertli ekibin İzmir'den de 3 puanla dönmesini bekliyor...

%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın sarı-lacivertli ekipte en unutamadığı 5 anısı...