×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe'nin Skriniar planı belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Milan Skriniar#Nottingham Forest
Fenerbahçenin Skriniar planı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2026 10:03

Milan Skriniar, Nottingham Forest maçında yaşadığı darbesiz sakatlık nedeniyle 26. dakikada çıkmak zorunda kalmıştı. Dün çekilen MR’da, Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi. Slovak oyuncunun sahalara dönmesi nisan ayını bulacak. Sağlık heyetinin planı ise belli oldu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Nottingham karşısında kötü bir oyunla 3-0’lık ağır bir yenilgi aldı. Bu mağlubiyet kadar önemli bir kayıp daha yaşandı. Milan Skriniar, bir pozisyonda topu uzaklaştırdıktan sonra sekmeye başladı ve ardından kendini yere bıraktı. Darbe almadan sakatlık yaşayan tecrübeli stoper, 26. dakikada kenara geldi. Mücadele sonrası Tedesco, öğrencisinin durumuyla ilgili olarak, "Ciddi olabilir" demişti ve korkulan oldu. Yıldız futbolcu dün MR’a girdi. Yapılan görüntülemede, Skriniar’ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi. Slovak oyuncunun tedavisine başlandı.

Fenerbahçenin Skriniar planı belli oldu

HİÇ RİSK ALINMAYACAK

Başarılı savunmacının sahalara dönmesi 4 ila 6 hafta arasında olacak. Milan Skriniar’ın, mart ayının sonundaki Milli aradan sonra, nisanda yeniden forma giymesi bekleniyor. Kasık sakatlıkları çok fazla nüksettiği için, sağlık ekibi erken dönüş için risk almak istemiyor. Hedef, başarılı savunmacıyı nisanın ilk haftasındaki Beşiktaş derbisine kadar hazır hale getirmek.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınDomenico Tedescodan 2 büyük hataDomenico Tedesco'dan 2 büyük hata!Haberi görüntüle

KASIMPAŞA HAZIRLIKLARI BUGÜN BAŞLIYOR

Bu arada İtalyan teknik adam, 3-0’lık Nottingham yenilgisi sonrası soyunma odasında kısa bir konuşma yaptı. Tedesco, "Kötü oynadık ve kaybettik. Bu maçı hemen geride bırakmalıyız. 1 gün dinlenin, moral bulun. Sonra Kasımpaşa için çalışmalara başlayacağız" dedi. Kanarya, dünü izinli geçirirken, bugün top başı yapacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Milan Skriniar#Nottingham Forest

BAKMADAN GEÇME!