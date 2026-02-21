Fenerbahçe'nin Skriniar planı belli oldu!

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Nottingham karşısında kötü bir oyunla 3-0’lık ağır bir yenilgi aldı. Bu mağlubiyet kadar önemli bir kayıp daha yaşandı. Milan Skriniar, bir pozisyonda topu uzaklaştırdıktan sonra sekmeye başladı ve ardından kendini yere bıraktı. Darbe almadan sakatlık yaşayan tecrübeli stoper, 26. dakikada kenara geldi. Mücadele sonrası Tedesco, öğrencisinin durumuyla ilgili olarak, "Ciddi olabilir" demişti ve korkulan oldu. Yıldız futbolcu dün MR’a girdi. Yapılan görüntülemede, Skriniar’ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi. Slovak oyuncunun tedavisine başlandı.

HİÇ RİSK ALINMAYACAK

Başarılı savunmacının sahalara dönmesi 4 ila 6 hafta arasında olacak. Milan Skriniar’ın, mart ayının sonundaki Milli aradan sonra, nisanda yeniden forma giymesi bekleniyor. Kasık sakatlıkları çok fazla nüksettiği için, sağlık ekibi erken dönüş için risk almak istemiyor. Hedef, başarılı savunmacıyı nisanın ilk haftasındaki Beşiktaş derbisine kadar hazır hale getirmek.

KASIMPAŞA HAZIRLIKLARI BUGÜN BAŞLIYOR

Bu arada İtalyan teknik adam, 3-0’lık Nottingham yenilgisi sonrası soyunma odasında kısa bir konuşma yaptı. Tedesco, "Kötü oynadık ve kaybettik. Bu maçı hemen geride bırakmalıyız. 1 gün dinlenin, moral bulun. Sonra Kasımpaşa için çalışmalara başlayacağız" dedi. Kanarya, dünü izinli geçirirken, bugün top başı yapacak.