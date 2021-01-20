MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Ferdi ve Sosa...
GeriFutbol Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Ferdi ve Sosa...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 20.01.2021 - 17:22 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Ferdi ve Sosa...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Ferdi ve Sosa...
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Kadroda Ferdi Kadıoğlu yer almadı.

Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

Sarı lacivertli takımın kadrosunda Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Ömer Faruk, Tolga Ciğerci, Diego Perotti yer almazken cezalı olan Ozan Tufan da kadroda bulunmadı.

SOSA, CANER, GÖKHAN GERİ DÖNDÜ

Sakatlığı nedeniyle son 3 maçı kaçıran Jose Sosa ise kadroya dahil edildi.

Sosa'nın dışında Gökhan Gönül ve Ademi ile cezaları sona eren Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş da kafilede yer aldı.

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosu şu şekilde;

Fenerbahçenin Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu Ferdi ve Sosa...

Fenerbahçenin Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu Ferdi ve Sosa...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" SADECE Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle