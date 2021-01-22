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Futbol
Haber Giriş: 22.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin Sivasspor karşısındaki kabusu devam ediyor!

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Fenerbahçe'nin Sivasspor karşısındaki kabusu devam ediyor!
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Sivasspor karşısında bundan önceki son 2 Süper Lig karşılaşmasını kaybeden sarı lacivertliler, dün de rakibine diş geçiremedi.

Söz konusu 2 mücadeleyi 2-1 ve 3-1’lik skorlarla kaybeden F.Bahçe, dün de rakibiyle berabere kalıp, Yiğido karşısındaki galibiyet hasretini 3’e çıkardı.

8 DEFA PENALTI KULLANDI

F.Bahçe, dün ilk yarıda geriye düştüğü mücadelede ilk yarının sonunda penaltıdan skoru dengeledi. Sarı lacivertliler böylece bu sezonki 8. penaltı atışını kullandı ve bu istatistikte Galatasaray ve Çaykur Rize ile eşit sayıda penaltı kazanmış oldu.

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FENERBAHÇE İLK ŞUT İÇİN 38 DAKİKA BEKLEDİ!

Kanarya maça istediği gibi başlayamazken, ilk bölümde kalenin uzağında kaldı. Üst üste 5 galibiyet aldığı Süper Lig’de Sivasspor’u yenerek seriyi 6 maça çıkarmak isteyen ancak kritik deplasmanda 2 puan kaybeden sarı lacivertlilerin ilk şutu 38. dakikada Samatta’dan geldi.

Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Thiam soldan ceza alanına giren Samatta’ya gönderdi. Tecrübeli yıldızın vuruşunda Samassa gole izin vermedi

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