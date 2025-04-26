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Fenerbahçe'nin sıradaki finali Gaziantep!

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#Fenerbahçe#Gaziantep FK#Süper Lig
Fenerbahçenin sıradaki finali Gaziantep
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2025 07:00

Her maçı final niteliğinde olan sarı - lacivertliler 3 puan arıyor.

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Ligde son maçta Kayserispor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan F.Bahçe bugün Gaziantep deplasmanında 3 puan ve moral arıyor. Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

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Sarı lacivertlilerde rahatsızlığı bulunan Mert Hakan, idmanda hafif sakatlık yaşayan Maximin ve Mert Müldür ile ağrılar geçse de riske edilmeyen Amrabat yok. Fenerbahçe’de Fred, Kostic, Çağlar ve İrfan Can Kahveci bugün sarı kart görürlerse Beşiktaş derbisini kaçıracak.

Gaziantep’te ise kırmızı kart cezalısı teknik direktör Selçuk İnan ve Kozlowski ile sarı kart cezalısı Okereke bugün F.Bahçe’ye karşı sahada olamayacak.

Fenerbahçenin sıradaki finali Gaziantep

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SÜPER LiG’DE 2 MAÇ DAHA VAR

Süper Lig’de bugün iki maç daha oynanacak. Net Global Sivasspor, Onvo Antalyaspor’u 16.00’da konuk edecek. Maçı Burak Pakkan yönetecek. Sipay Bodrum ise saat 19.00’da Reeder Samsunspor ile karşılaşacak. Bu maçta da Yasin Kol düdük çalacak

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#Fenerbahçe#Gaziantep FK#Süper Lig

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