Fenerbahçe'nin sıradaki 6 maçı! İstanbul ve derbi detayı...

Haberin Devamı

Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe, son dakikada Amrabat'ın golüyle adeta hayat buldu.

Lider Galatasaray ve takipçisi Samsunspor'u yakın takibini sürdüren sarı lacivertliler sıradaki 5 maçın 4'ünü İstanbul'da oynayacak.

Bu hafta sonu Sivasspor'la Kadıköy'de karşılaşacak olan Fenerbahçe'yi milli ara sonrası önemli mücadeleler bekliyor.

23 Kasım'da Kayserispor'la deplasmanda mücadele edecek olan sarı lacivertli ekip sonrasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

7 Aralık Cumartesi günü ise dev bir derbiye tanıklık edeceğiz. Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Fenerbahçe üç puan mücadelesine çıkacak.

Bir sonraki hafta yine iç sahada Başakşehir'i ağırlayacak olan sarı lacivertliler sonrasında ise Kasımpaşa'da Eyüpspor'la karşılaşacak.

Haberin Devamı

İŞTE FENERBAHÇE'NİN SIRADAKİ 6 MAÇI



12. Hafta: FENERBAHÇE - SİVASSPOR

13. Hafta: KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE

14. Hafta: FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK

15. Hafta: BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE

16. Hafta: FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR

17. Hafta: EYÜPSPOR - FENERBAHÇE

