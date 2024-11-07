Fenerbahçe'nin sıradaki 6 maçı! İstanbul ve derbi detayı...

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Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe, son dakikada Amrabat'ın golüyle adeta hayat buldu.
Lider Galatasaray ve takipçisi Samsunspor'u yakın takibini sürdüren sarı lacivertliler sıradaki 5 maçın 4'ünü İstanbul'da oynayacak.
Bu hafta sonu Sivasspor'la Kadıköy'de karşılaşacak olan Fenerbahçe'yi milli ara sonrası önemli mücadeleler bekliyor.
23 Kasım'da Kayserispor'la deplasmanda mücadele edecek olan sarı lacivertli ekip sonrasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
7 Aralık Cumartesi günü ise dev bir derbiye tanıklık edeceğiz. Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Fenerbahçe üç puan mücadelesine çıkacak.
Bir sonraki hafta yine iç sahada Başakşehir'i ağırlayacak olan sarı lacivertliler sonrasında ise Kasımpaşa'da Eyüpspor'la karşılaşacak.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN SIRADAKİ 6 MAÇI
12. Hafta: FENERBAHÇE - SİVASSPOR
13. Hafta: KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE
14. Hafta: FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK
15. Hafta: BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE
16. Hafta: FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR
17. Hafta: EYÜPSPOR - FENERBAHÇE