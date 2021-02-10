MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'nin sıradaki 5 maçı! Kritik Trabzonspor deplasmanı...
GeriFutbol Fenerbahçe'nin sıradaki 5 maçı! Kritik Trabzonspor deplasmanı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 10.02.2021 - 08:27 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin sıradaki 5 maçı! Kritik Trabzonspor deplasmanı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'nin sıradaki 5 maçı! Kritik Trabzonspor deplasmanı...
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'de kaybedilen Galatasaray ve Başakşehir maçı sonrası gözler lige çevrildi. Sarı lacivertlilerin sıradaki 5 maçının üçü deplasmanda olacak. Bu hafta sonu Karagümrük ile karşılaşacak olan sarı lacivertliler, iki hafta sonra Trabzonspor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak.

Spor Arena | Kupaya veda eden Fenerbahçe, gözünü tamamen lige çevirdi. Dün gece Kadıköy'de Başakşehir'e mağlup olan sarı lacivertliler, Beşiktaş ve Galatasaray ile 48 puanda zirvede bulunuyor.

Ancak üst üste alınan kötü sonuçlar ve oynanan kötü futbol taraftarı karamsarlığa itiyor. Kupada 120 dakika efor harcanan Başakşehir maçı sonrası Fenerbahçe, hafta sonu Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele kuşkusuz Erol Bulut için de çok büyük bir anlam ifade edecek. Deneyimli teknik adam, Galatasaray ve Başakşehir mağlubiyetleri sonrası takımı zihinsel olarak toparlamaya çalışacak.

Fenerbahçenin Başakşehir yenilgisi sonrası Nihat Kahvecinin Emre Belözoğlu iddiası
Fenerbahçe'nin Başakşehir yenilgisi sonrası Nihat Kahveci'nin Emre Belözoğlu iddiası

Bu sezon şampiyonluktan başla düşüncesi olmayan Fenerbahçe, daha sonra evinde Göztepe'yi ağırladıktan sonra zorlu Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Sarı lacivertliler bu deplasman sonrası evinde Antalyaspor'u konuk ettikten sonra Konya'ya gidecek.

Fenerbahçe'nin sonraki 5 maçı:

Karagümrük (D)
Göztepe (E)
Trabzonspor (D)
Antalyaspor (E)
Konyaspor (D)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle