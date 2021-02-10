Fenerbahçe'nin sıradaki 5 maçı! Kritik Trabzonspor deplasmanı...

Spor Arena | Kupaya veda eden Fenerbahçe, gözünü tamamen lige çevirdi. Dün gece Kadıköy'de Başakşehir'e mağlup olan sarı lacivertliler, Beşiktaş ve Galatasaray ile 48 puanda zirvede bulunuyor.

Ancak üst üste alınan kötü sonuçlar ve oynanan kötü futbol taraftarı karamsarlığa itiyor. Kupada 120 dakika efor harcanan Başakşehir maçı sonrası Fenerbahçe, hafta sonu Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele kuşkusuz Erol Bulut için de çok büyük bir anlam ifade edecek. Deneyimli teknik adam, Galatasaray ve Başakşehir mağlubiyetleri sonrası takımı zihinsel olarak toparlamaya çalışacak.

Bu sezon şampiyonluktan başla düşüncesi olmayan Fenerbahçe, daha sonra evinde Göztepe'yi ağırladıktan sonra zorlu Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Sarı lacivertliler bu deplasman sonrası evinde Antalyaspor'u konuk ettikten sonra Konya'ya gidecek.

Fenerbahçe'nin sonraki 5 maçı:

Karagümrük (D)

Göztepe (E)

Trabzonspor (D)

Antalyaspor (E)

Konyaspor (D)