Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladılar

Spor Arena Dış Haber - Fenerbahçe devre arası transferi için stoper arayışlarını sürdürüyor. Arsenal'den Sokratis ile görüşen Sarı-Lacivertliler, Yunan oyuncunun alternatifi olarak ise Club Brugge forması giyen Simon Deli'yi belirlemişti.

Belçika basınından Voetbalnieuws'un haberine göre; Club Brugge'ün Stefano Denswil'i Bologna'dan kiralaması üzerine gözden düşen Simon Deli'nin Fenerbahçe'ye transferi bitmek üzere...

Haberde son dönemde performansı düşen Deli'nin Brandon Mechele ve Odilon Kossounou'nun arkasında kaldığı ve Denswil transferiyle birlikte forma bulmakta bir hayli zorlanacağı için transferin gerçekleşeceği belirtildi.

"TEKLİF OLABİLİR"

Sint-Truiden maçı öncesi konuşan teknik direktör Philippe Clement de transfer konusunda şu ifadeleri kullandı:

"Herkesi takımda tutmayı tercih ederim, ancak gerçeklik bize böyle bir şeyin her zaman mümkün olmadığını öğretir. Hem oyuncunun hem de kulübün kabul etmek isteyeceği bir teklif olabilir. Ancak durum böyle değilse, çalışmaya devam edeceğiz."

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