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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile İngiltere'de karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler, mücadelenin 56. dakikasında Vedat Muriqi'in kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE 8 PUANA ULAŞTI

Avrupa'da yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk karşısında aldığı galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 8'e yükseltti. Sarı Kanarya, elde ettiği üç puanın yanı sıra Türkiye'nin UEFA ülke puanına da önemli bir katkı sağladı.

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TÜRKİYE'NİN ÜLKE PUANI YÜKSELDİ

Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması yeniden şekillendi. Türkiye, 53.875 puanla 9. sıradaki yerini korurken 8. basamakta bulunan Hollanda ile arasındaki fark 2.520 puan oldu. Türkiye'nin en yakın takipçisi Yunanistan ise 47.612 puanla 10. sırada yer aldı. İki ülke arasındaki puan farkı 6.263 oldu.

ZİRVEDE İNGİLTERE VAR

UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere, 108.241 puanla liderliğini sürdürdü. İngiltere'yi İtalya ve İspanya takip ederken Almanya dördüncü, Fransa ise beşinci sırada yer aldı. Türk takımlarının Avrupa kupalarında alacağı sonuçlar, önümüzdeki sezonlarda Türkiye'nin Avrupa'ya göndereceği takım sayısı ve takımların organizasyonlara hangi aşamadan katılacağı açısından büyük önem taşıyor.

İŞTE GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI