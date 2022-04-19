Fenerbahçe'nin Shakhtar ile oynadığı maçta iki oyuncu birden sakatlandı

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Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk kulübünün Ukrayna'da barış temasına dikkat çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı Shakhtar Donetsk Global Tour kapsamında, Ukrayna ekibiyle dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile son bulurken iki sakatlık şoku yaşandı.

Müsabakaya 11'de başlayan Attila Szalai ve Burak Kapacak, mücadeleyi tamamlayamadı.

67'nci dakikada Attila Szalai sakatlık geçirirken Macar oyuncu sahayı sedyeyle terk etti. Szalai'nin yerine Çağtay Kurukalıp oyuna dahil oldu.

72'nci dakikada ise Burak Kapacak sakatlık geçirerek kendisini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen Burak Kapacak'ın yerine ise Ruhan Arda Aksoy oyuna girdi.

Sarı-lacivertli takımda 75'inci dakikada Arda Güler oyundan alınırken, İsak Vural oyuna dahil oldu. Taraftarlar her iki oyuncu lehine sevgi gösterisinde bulundu.

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Sarı-lacivertlilerde Sosa ve Valencia da oyunun son bölümünde yedek kulübesine gelirken, teknik direktör İsmail Kartal, genç oyuncular Yusuf Kocatürk ve Ali Arda Bulutu sahaya sürdü.