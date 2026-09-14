Fenerbahçe'nin ses getiren koreografisi nasıl hayata geçirildi? İşte perde arkasındaki büyük emek

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Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında İtalyan ekibi Roma ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı-lacivertli taraftarların maç öncesi yaptığı koreografi geceye damga vuran görüntülerden biri olmuştu.

Fenerbahçe taraftarının Roma maçına hazırladığı koreografi: “Fenerbahçe, Avrupa'ya korku salmak için geri döndü”



🤳🏻: @selencansu5 pic.twitter.com/OKGh22TQSL — Spor Arena (@sporarena) September 10, 2026

Fenerbahçe, büyük ses getiren koreografinin perde arkasındaki hazırlık sürecini ve harcanan emeği paylaştı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BU GÖRÜNTÜNÜN ARKASINDA, TRİBÜNLERDE GÖRÜNEN BİRKAÇ DAKİKADAN ÇOK DAHA FAZLASI VARDI"

"Bazı görüntüler yalnızca gözlere değil, kalplere de dokunur. Fenerbahçemizin 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi sahnesine Roma maçıyla dönüşünü simgeleyen koreografi, kısa sürede dünyanın dört bir yanında paylaşılarak büyük ses getirdi. Şimdiden tarihin en iyi koreografileri arasına giren ve dünyayı büyüleyen bu görüntünün arkasında, tribünlerde görünen birkaç dakikadan çok daha fazlası vardı.

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"4 GÜN GİBİ KISA SÜREDE ARALIKSIZ ÇALIŞMASIYLA HAYATA GEÇİRİLDİ"

Mary Shelley’nin 1818 yılında kaleme aldığı Frankenstein eserindeki “yeniden hayata dönme” fikrinden ilham alınarak hazırlanan koreografide; Fenerbahçe’nin Avrupa’ya dönüşü “Yeniden Canlanma”, “Korkutucu Dönüş” ve “Avrupa’ya Geri Dönüş” temalarıyla anlatıldı. Güzel bir görüntüden çok daha fazlasının içinde barındıran, bir kulübün hikâyesinin birkaç saniyede anlatıldığı bu koreografi, taraftar gruplarımızdan Genç Fenerbahçeliler (GFB) ve 1907 ÜNİFEB'in 4 gün gibi kısa sürede aralıksız çalışmasıyla hayata geçirildi.

"EN DEĞERLİSİ EMEKTİ"

Alt set pankartı 230 m², orta set pankartı 720 m², tribünün tamamında havaya kaldırılan file ise yaklaşık 2.200 m² olarak hazırlandı. Koreografi; 8.500 lacivert ve 3.500 sarı kartonla desteklendi. Çalışmada yaklaşık 800 kilogram boyanın yanı sıra çok sayıda rulo, marker ve sopa gibi yardımcı materyal kullanıldı. Ancak kullanılanların en değerlisi boya, karton ya da metrelerce file değildi. En değerlisi emekti. Uykusuz geceler, yorulan eller ve tek bir amaç: Fenerbahçe’yi en güzel şekilde anlatabilmek.

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"FENERBAHÇE’NİN VE TÜRK TRİBÜN KÜLTÜRÜNÜN DÜNYAYA AÇILAN YÜZLERİNDEN BİRİ OLDU"

Kadıköy’de başlayan bu tutku, maç gecesi tribünlerden dünyaya yayıldı. Farklı ülkelerden taraftarlar, spor hesapları ve medya kuruluşları tarafından paylaşılan koreografi, Fenerbahçe’nin ve Türk tribün kültürünün dünyaya açılan yüzlerinden biri oldu.

"O GECE TRİBÜNDE YALNIZCA BİR KOREOGRAFİ YÜKSELMEDİ"

O gece tribünde yalnızca bir koreografi yükselmedi. Bir aidiyet, bir tutku ve yıllardır hiç eksilmeyen bir Fenerbahçe sevgisi yükseldi. Belki görüntü birkaç dakika sürdü; ama ardındaki emek ve sevgi yılların birikimiydi. Dünyayı büyüleyen yalnızca koreografi değil, o koreografinin ardındaki Fenerbahçe ruhuydu.

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Büyük Fenerbahçe taraftarına bir kez daha sonsuz teşekkürlerimizle…"