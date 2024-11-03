Fenerbahçe’nin serisini Vakıfbank bitirdi

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Vodafone Sultan Ligi’nin 7. haftasında oynanan dev maçta lider Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Vakıfbank’a 3-2 mağlup oldu. Sakat olan dünyaca ünlü yıldızı Melissa Vargas’tan yoksun mücadele eden Sarı Melekler ligdeki ilk yenilgisini alırken, sarı siyahlılar 6. galibiyetini elde etti. Vakıfbank’ta 30 sayıyla sahanın en skoreri olan Kiera Renee Van Ryk ve 27 sayı üreten Marina Markova, galibiyette başrolü üstlendiler. Fenerbahçe’de ise Magdalena Stystiak 15, Meliha ve Ana Cristina 14’er sayı üretti.