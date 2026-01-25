Fenerbahçe'nin serisi son buldu: 23 yıl sonra tarih tekerrür etti!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler 16. dakikada Nene’nin attığı golle öne geçerken 24. dakikada kalesinde golü gördü. Kalan dakikalarda iki taraf da girdiği pozisyonlardan yararlanamazken müsabaka 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

FENERBAHÇE EVİNDE 3 KEZ PUAN KAYBETTİ

Fenerbahçe, bu sonuçla evinde 3. beraberliğini aldı. Ligde mağlubiyet yaşamayan sarı-lacivertliler, sahasında Alanyaspor ve Galatasaray’dan sonra taraftarı önünde Göztepe ile de yenişemedi.

Tedesco’nun öğrencileri, Süper Lig’de bu sezon 7. kez beraberlik elde etti.

Bu sonuçla puanını 43’e yükselten Fenerbahçe, gelecek hafta Kocaelispor ile karşılaşacak.

Öte yandan sarı-lacivertliler'in bu sonuçla ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Kanarya'nın, 17 Eylül’de Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçla 3, 1 Aralık’taki Galatasaray derbisiyle de 5 maçlık galibiyet serisi sona ermişti.

Fenerbahçe'nin daha sonra Konyaspor, Eyüpspor ve Alanyaspor galibiyetleriyle yakaladığı yeni seri de İzmir ekibine kaybettiği 2 puanla sonlandı.

13 YIL SONRA BİR İLK

Fenerbahçe, 2002/03'ten (2B) bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunda Göztepe'ye karşı oynadığı iki maçtan da galibiyet çıkaramadı.

Sarı-lacivertliler, ilk yarıda oynanan maçta İzmir ekibiyle deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı.

NENE GOL SAYISINI 4'E YÜKSELTTİ





Sarı-lacivertlilerin tek golü Nene'den geldi.

Mücadelenin 16. dakikasında Musaba’nın sol kanattan kale önüne yerden ortasında Nene, topu boş ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu sezon ilk golünü Gençlerbirliği'ne karşı atan 23 yaşındaki futbolcu, Kayserispor maçında ise 2 gol kaydetti. Nene, bugün attığı golle ligde 4. kez gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Dorgeles Nene, 57. dakikada yerini Jhon Duran'a bıraktı.