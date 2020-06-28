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Basketbol
Haber Giriş: 28.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin Sarunas Jasikivecius planı! Bütçe...

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Fenerbahçe'nin Sarunas Jasikivecius planı! Bütçe...
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Zeljko Obradovic’in ayrılmasının ardından koç arayışını sürdüren Fenerbahçe Beko’da adaylar arasında Sarunas Jasikivecius ile yapılan görüşmelerin detayları Litvanya basınında yer aldı.

Litvanya'dan ‘15min.lt’ sitesinde yer alan habere sarı lacivertliler, halen Zalgiris’ten yılda 1 milyon Euro alan ve pandemi nedeniyle bu rakamı yarıya düşürmesi istenen Jasikevicius’a yıllık 1.2 milyon ila 1.5 milyon Euro arasında maaş teklif etti. 3 yıllık mukavele önerilen 44 yaşındaki koça ayrıca, takımın gelecek sezonki bütçesinin 20 milyon Euro olacağını da bildirdi.

GHERARDINI FAKTÖRÜ

Zalgiris ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkı bulunan Jasikevicius’u Fenerbahçe’ye yaklaştıran bir başka unsur, Obradovic ile birlikte Avrupa’nın en başarılı organizasyonlarından birini kuran genel menajer Maurizio Gherardini’nin varlığı.

 

Fenerbahçenin Sarunas Jasikivecius planı Bütçe...

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