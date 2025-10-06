Fenerbahçe'nin Samsunspor beraberliği sonrası sert sözler: Çağdaş santrfor tanımına tepki olarak doğmuş! Bu Fenerbahçe'ye 1 puan bile çok

Haberin Devamı

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor ile karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE, SAMSUN'DA FIRSAT TEPTİ

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynan maç 0-0'lık skorla sona erdi. Bu sonucun ardından her iki takımın da hanesine 1'er puan eklendi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın derbide Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldığı haftada puan kaybederek fırsat tepti. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligdeki puanını 16 yaptı. Samsunspor ise 13 puana yükseldi.

HÜRRİYET YAZARLARI DEĞERLENDİRDİ

Fenerbahçe'nin Samsunspor deplasmanında golsuz berabere kalarak lider Galatasaray ile puan farkını azatlma şansını kaçırdığı maçı Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Mehmet Ayan bugün kaleme aldıkları köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar...

Haberin Devamı

UĞUR MELEKE - ÇAĞDAŞ SANTRFOR TANIMINA TEPKİ OLARAK DOĞMUŞ BİR ADAM: EN-NESYRİ!

Avrupa'da bizi başarıyla temsil eden, göğsümüzü kabartan 3 takımımızı ligde peş peşe izledik 24 saat içinde. Cumartesi akşamı derbide Galatasaray özellikle ilk devrede durağandı, fiziksel değilse de mental yorgunluk izleri vardı Şampiyonlar Ligi temsilcimizin üzerinde. Ancak ikinci devrede attılar o durağanlığı.

Dün gece Samsun’daysa aslında daha fazla yorgunluk belirtisi göstermesi beklenen takım ev sahibiydi. Hem 70 saat önce Varşova’da yıpratıcı bir savaş verdiler. Hem de Fenerbahçe kadar derin bir kadroları yok. Zaten Legia Varşova 11’inden (sadece ön liberoda) tek bir değişiklikle çıktılar dün gece sahaya. Ancak enteresandır, Samsunspor daha diri gözüktü maç boyunca. Fenerbahçe’de çok daha fazla görüldü perşembenin yorgunluğunun izleri.

Tedesco’nun milli maç arasında özellikle bu durumun analizini iyi yapması gerek: Fenerbahçe’nin sorunu fiziksel mi, yoksa mental mi? Nice önünde tutkulu ve iştahlı görünen Fenerbahçeliler Samsun’da neden bu kadar zafiyet yaşadılar? İlk devrede sahada gezinen bir Talisca. Eskiden çok koşuyor diye etkisizliği tolere edilen ama artık o anlamda da katkı yapmayan bir Szymanski. Musaba karşısında çok zor durumlara düşen, doğru saydıysam tam altı kere geçilen bir Semedo. Hareketsiz oyunu her geçen gün daha da hareketsizleşen, adeta çağdaş santrfor tanımına tepki olarak doğmuş bir Nesyri... Duran sakatlıktan dönebilecek mi ya da hangi seviyede dönecek bilemiyorum. Ancak bence Fenerbahçe’nin şimdiden Ocak’ta bir santrfor takviyesi için çalışması lazım gibi geliyor bana.

Haberin Devamı

FENERBAHÇE’NiN SORUNU OYUN MU, OYUNCU MU?

Tabii ki bireysel performanslarla ilgili bu derece sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe’nin esas sorunu oyun mu yoksa oyuncu mu gibi bir açmaz da çıkıyor önümüze. Yani Tedesco’nun bir oyunu var ama oyuncuların inişli çıkışlı grafiği sebebiyle mi düzenli sergilenemiyor? Yoksa Tedesco’nun tanımlanabilir bir oyunu olmadığı için mi maç sonuçları sadece bireysel performanslara bağımlı? Her iki tezi de destekleyen veriler var aslında önümüzde. Takdir Fenerbahçe yönetiminin haliyle.

MEHMET AYAN - BU KADAR KÖTÜ OYNAYAN FENERBAHÇE'YE 1 PUAN BİLE ÇOK!

Samsun karşısında ilk yarının yıldızı 3. kaleci Tarık Çetin oluyorsa, ciddi bir sorun vardır.

Haberin Devamı

İlk yarının yıldızı 2 net kurtarışı ile 3.kaleci Tarık Çetin oluyorsa (maçın tamamında 4), ciddi sorundur bu! Çubuk kraker gibi orta sahayla (Talisca-Alvares-Asensio) başlamak da. Szymanski merkeze düşünülebilir, Fred de onbire konulabilirdi. Kerameti kendinden menkul Talisca’dan feragat edilebilirdi. (Nice maçının yorgun yıldızı İsmail’i kenarda tutmak mantıklı geldi bana) Takımın diğer sıkıntısı En-Nesyri’nin 24’teki pozisyonu dışında Fenerbahçe rakip kaleye gidemedi desek yeridir. Halbuki oyuna ilk 16 dakika %84 topla oynama ile baskılı başlamıştı. 15-45 arasını teslim alan ev sahibi oyunun net hakimiydi.

Haberin Devamı

TALiSCA’DAN VAZGEÇTi

Üç oyuncu değişikliğine rağmen ikinci yarı da ev sahibinin üstünlüğü ile başladı. İşlemeyen iki kanat ve Talisca’dan vazgeçen Tedesco, İsmail’i merkeze, Asensio’yu da biraz öne konumlandırdı.

Musaba’nın Legia maçında attığı golün benzeri iki pozisyonu 52 ve 56’da harcaması ile oyundaki üstünlüğünü sürdüren Samsunspor, 60’tan sonra biraz yoruldu. Dolayısıyla Legia ayarlarına döndü. İyi savunmaya, Musaba’ya uzun oynamaya başladı. 67’de 5 değişiklik hakkının tümünü kullanan Tedesco, oyuna Fred ile İrfan Can Kahveci’yi alarak o yorgunluğun ürettiği geri çekilmeyi mahir ayaklarla lehine çevirmeye gayret etti.

Haberin Devamı

YORULDUKÇA GERi ÇEKiLDi

Samsunspor ilk değişikliğini 76’da yaptı. Takım yoruldu, yoruldukça geri çekildi, geri çekildikçe rakibin bekleri öne gelerek hücum çoğunluğu oluşturdu. Oyunu alan sarı lacivertliler maçı alamadı. İlk 11’de yer alan öndeki 6 oyuncusunun 5’ini 67’ye dek değiştiren, giren oyuncuları da milli takım seviyesinde olan Fenerbahçe ligin dirençli takımı Samsunspor karşısında sadece 2 puan bırakmadı. Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada zirveye 2 adım daha yaklaşabilirdi. Kötü oynadı, bu oyuna 1 puan bile çok! Beri tarafta 27 yıl sonra Avrupa maçı oynayan ev sahibi çok daha diri ve disiplinli göründü. 1 puandan fazlası işten bile değildi.