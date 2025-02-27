Fenerbahçe’nin şampiyonluk yolunda fikstür avantajı!

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Fenerbahçe, zorlu şubatı başarılı bir şekilde geçti. Ligde 3 maçı kazanan Mourinho’nun öğrencileri, şampiyonluk yolundaki kritik Galatasaray deplasmanından beraberlikle döndü. Kanarya, Avrupa Ligi’nde ise Anderlecht’i geçerek adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Fenerbahçe, şubattaki son maçını 27 Şubat Perşembe günü, Türkiye Kupası’nda Gaziantep’le deplasmanda oynayacak.





Fenerbahçe için mart fikstürü de son derece önemli. SarıLacivertliler, yeni aydaki ilk maçına 2 Mart Pazar günü ligde Antalyaspor karşısında çıkacak. Ardından Avrupa Ligi’nde son 16 turunda Rangers maçları peş peşe oynanacak.6 Mart’ta İskoç rakibini ağırlayacak olan Kanarya, 13 Mart’taki rövanşa Ibrox Stadı’nda çıkacak. Fenerbahçe’nin en büyük avantajı, iki Rangers mücadelesi arasına gelen hafta sonunda ligi BAY geçecek olması. Mourinho ve öğrencileri bu süreçte sadece Avrupa Ligi’ne odaklanma ve hazırlanma fırsatı bulacak.Sarı-Lacivertliler lig macerasına 16 Mart Pazar günü Samsunspor ile oynayacağı mücadele ile devam edecek. Ardından tüm ligler, Milli maçlar nedeniyle araya girecek. Fenerbahçe, marttaki son sınavını, 29-31 Mart haftasında Bodrumspor karşısında verecek.