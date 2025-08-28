Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne vedası sonrası çok konuşulacak sözler! 'Zaten kaybedilmişti! Salı 20.14'te giden tur'

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Benfica’nın konuğu oldu. Işık Stadyumu’nda 22.00’de başlayan karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic düdük çaldı.

KEREM, BENFİCA'YI 1-0 ÖNE GEÇİRDİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi Benfica oldu. 3’üncü dakikada Barreiro ile net bir gol fırsatından yararlanamayan Portekiz ekibinin; 10’uncu dakikada Pavlidis ile bulduğu gol ofsayt, 23’üncü dakikada Barreiro ile bulduğu gol ise faul nedeniyle geçerlilik kazanmadı. Benfica, 35’inci dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahası solundan attığı golle öne geçti ve ilk yarı 1-0’lık Benfica üstünlüğüyle sona erdi.

FENERBAHÇE'DEN DEVLER LİGİ'NE VEDA

İkinci yarıda Benfica, 61’inci dakikada Antonio Silva’nın kafa vuruşuyla gole çok yaklaştı. 72’nci dakikada Fenerbahçe, En Nesyri ile etkili geldi. Oğuz Aydın’ın ceza sahası dışı sağ çaprazından içeri çevirdiği topa En Nesyri kafayla vurdu fakat meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü. 82’nci dakikada Fenerbahçe’de Talisca, orta alanda rakibi Barrenechea’ya müdahalesi sonucunda ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe, deplasmanda Benfica’ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından UEFA Şampiyonlar Ligi’ne Play-Off Turu’nda veda eden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

HÜRRİYET YAZARLARINDAN SERT ELEŞTİRİ

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Mehmet Ayan, Fenerbahçe'nin Benfica'ya yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği maçı bugünkü köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar...

UĞUR MELEKE - TUR ZATEN İSTANBUL'DA KAYBEDİLMİŞTİ!

Benfica, hiç kimsenin Şampiyonlar Ligi ön elemesinde eşleşmek isteyeceği türden bir rakip değil. Avrupa kupaları tarihinde 16 yarı finali, 12 finali olan bir dev... Bu sene 20’nci kez Şampiyonlar Ligi’ne giriyorlar, son 10 yılda 9 kez gruplara kaldılar, 6’sında da gruplardan çıktılar. Yani zaten çok az kişi, Estadio da Luz’da oynanacak bir Benfica-Fenerbahçe müsabakası öncesi favorinin Türk temsilcisi olduğunu söyleyebilir. Avrupa kupalarında 500’ün üzerinde maç deneyimi olan Lizbon ekibinin Devler Ligi’ne girmesi pek kimseyi şaşırtacak bir sonuç değil.

Ancak... 20 Ağustos 2025 gecesi Kadıköy’de saat 23:15 sularında Bruno Lage öyle bir hata yapmıştı ve Jose Mourinho’ya öyle büyük bir fırsat sunmuştu ki...

Kadıköy’de bu eşleşmenin ilk ayağının 60’ıncı dakikasıydı. Durum 0-0’dı. Benfica koçu Bruno Lage büyük bir hata yaparak oyundan bir ön libero çıkardı, santrfor Ivanovic’le 4-4-2’ye döndü. 5 dakika sonra bir ön liberosu (Florentino) kırmızı görünce sahada ikisi santrfor 10 kişiyle kalakaldı Lage. Üstelik kalan iki ön libero (Rios ve Barrenechea) da sarı kartlılardı. Tarihi bir fırsattı bu Fenerbahçe için. Mourinho’nun ofansif hamle yapıp gardı düşmüş Benfica’yı indirebilmek için yaklaşık yarım saati vardı. Ama yapmadı. Bir stoper çıkarmadı. Beşli savunmadan vazgeçmedi. Duran top silahı İrfan Can’ı 85’e kadar sokmadı.

İnsanın canını sıkan, Mourinho’nun İstanbul’da o fırsatı değerlendirmemesi, 0-0’a razı olmasıydı. Turu da zaten İstanbul’da kaybetti Mourinho.

LiZBON’DA 65’LE 80 ARASI

Mourinho geçtiğimiz hafta Kadıköy’de almadığı riskleri, Lizbon’da 65’te 1-0 gerideyken aldı. Dün 65’le 80 arası merkezde İsmail’li, sağ kanat bekte Oğuz’lu, önde Talisca-Nesyri-Duran’lı modelle Fenerbahçe daha efektifti. Oğuz her sahada olduğunda yaptığı gibi kanadını hareketlendirdi, onun pası ve Nesyri’nin kafasıyla bulunan pozisyonda direğe takıldı uzatma fırsatı.

Kadıköy’deki son yarım saatte Mourinho’nun çekingenliğine takıldı ve orada elendi Fenerbahçe. Dün Lizbon’da bir şeyleri değiştirmesi çok zordu zaten.

MEHMET AYAN - SALI 20.14'TE GİDEN TUR!

Jose Mourinho'nun resmi basın toplantısında kaybedildi maç.

Hangi profesyonel, ne kadar profesyonel kalır bu toksik ortamda? Takımını Benfica; yetmezmiş gibi LUZ’a çıktığı eski takımlarıyla kıyas eden...

Kulüp yöneticisini tanımadığını iddia eden...

İki Benfica maçı arasında kulübün kılının kıpırdamadığını belirten...

Alınan dört ilk 11 oyuncusu oynattığı halde yönetimle adeta dalga geçen hocayla, bu model bir komutanla hangi savaşa çıkılır ki!

NE KEREM NE DE BAŞKA BiR ŞEY...

Salı 20.14’te başlayan Mou’nun resmi basın toplantısında kaybedildi maç. Turun kaybı o 12 dakikalık konuşmadan kaynaklandı. Saha, 90 dakika, futbol, taktik, şans, Kerem vs. demeyin! Onbire çıkanlar, sonradan girenler, kulübede kalanlar, yardımcılar, görevliler... “İyi olursa benden kötü olursa yönetimden!” diyen, hatta mesaj dahi verme gereği duymadan açık açık şikayetkar olan hocanın ardından giderler mi?

Halbuki 14 ay önce umutluydum. Koca Mourinho geliyordu. İlk beyanatlarından birinde de F.Bahçe’nin Avrupa’da başarılı olması gerektiğini söyleyince “ne güzel Aziz Yıldırım/Ali Koç çizgisinin değişmezi olan ‘Süper Lig şampiyonluğu her şeydir’ mottosudan çıkılıyor!” diye heveslenmiştim.

iÇiNDEN ‘MIZMIZ’ BiR ADAM ÇIKTI

Kazanamadık uluslararası başarı bırakmamış adamın içinden “bu yönetim bana transfer yapmıyor diyen bir mızmız” çıktı. Hem de Kayrat’ın, Bodo’nun, Pafos’un “yıldızsız” Şampiyonlar Ligi’ne çıktığı saatlerde...

TAZMiNATI ÖDENiR MERAK ETMESiN

Fenerbahçe bitmez. Yarın düşer, sonra kalkar. O armadan ne Aziz beyler, ne Ali beyler gelir geçer... Jose Mourinho’nun yakın dönemde geçeceği biteceği gibi. Onun tazminatını da verebilir bu kulüp, merak etmesin!

Baki kalanın o kubbede bir hoş sada kalması istenir de... Bak o kalmaz işte artık. Vazo kırıldı.