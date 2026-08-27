Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransız temsilcisi Lyon'a konuk oldu.
Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda sergilediği etkili performansla sahadan 2-1 galip ayrıldı.İlk maçtaki skorun ardından toplamda 3-2'lik üstünlüğe ulaşan Fenerbahçe, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmayı başardı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalmasının ardından muhtemel rakipleri de belli oldu.
İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER
Sarı-Lacivertlilerin muhtemel rakipleri şöyle:
1. TORBA
PSG
Bayern Münih
Real Madrid
Liverpool
Inter
Manchester City
Arsenal
Barcelona
Atletico Madrid
2. TORBA
Aston Villa
Manchester United
Borussia Dortmund
Roma
Sporting
Porto
Club Brugge
PSV
Real Betis
3.TORBA
Feyenoord
Lille
Napoli
RB Leipzig
Villarreal
Shakhtar Donetsk
Galatasaray
Fenerbahçe
Bodo Glimt
4. TORBA
Viking
Slavia Prag
Slovan Bratislava/Celje
Stuttgart
AEK
LASK Linz
Como
Lens
Sabah