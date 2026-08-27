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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

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#Fenerbahçe#Lyon#Şampiyonlar Ligi
Fenerbahçenin Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 08:49

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek Devler Ligi'nde lig aşamasına yükseldi. Bu zafer sonrası Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte detaylar...

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransız temsilcisi Lyon'a konuk oldu.

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Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda sergilediği etkili performansla sahadan 2-1 galip ayrıldı.İlk maçtaki skorun ardından toplamda 3-2'lik üstünlüğe ulaşan Fenerbahçe, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmayı başardı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalmasının ardından muhtemel rakipleri de belli oldu.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

Sarı-Lacivertlilerin muhtemel rakipleri şöyle:

1. TORBA
PSG

Bayern Münih

Real Madrid

Liverpool

Inter

Manchester City

Arsenal

Barcelona

Atletico Madrid

2. TORBA
Aston Villa

Manchester United

Borussia Dortmund

Roma

Sporting

Porto

Club Brugge

PSV

Real Betis

3.TORBA
Feyenoord

Lille

Napoli

RB Leipzig

Villarreal

Shakhtar Donetsk

Galatasaray

Fenerbahçe

Bodo Glimt

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4. TORBA
Viking

Slavia Prag

Slovan Bratislava/Celje

Stuttgart

AEK

LASK Linz

Como

Lens

Sabah

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#Fenerbahçe#Lyon#Şampiyonlar Ligi

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