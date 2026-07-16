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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

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#Fenerbahçe#Şampiyonlar Ligi#Górnik Zabrze
Fenerbahçenin Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 11:41

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda oynayacağı Gornik Zabrze maçlarının ardından 3. Eleme Turu rakipleri belli oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Polonya temsilcisi Górnik Zabrze ile kozlarını paylaşmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin, bu engeli aşması durumunda 3. Eleme Turu'nda karşılaşabileceği muhtemel rakipler netleşti.

Sarı-lacivertli ekibin 3. Eleme Turu'na yükselmesi halinde muhtemel rakipleri; Union Saint-Gilloise (Belçika), Sparta Prag (Çekya), Sturm Graz (Avusturya) - Hearts (İskoçya) eşleşmesinin galibi ve son olarak NEC Nijmegen (Hollanda) olarak sıralandı.

Fenerbahçenin Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri belli oldu

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Temsilcimiz Fenerbahçe, Górnik Zabrze engelini geçmesi halinde adını yazdıracağı 3. Eleme Turu'nda bu ekiplerden biriyle gruplara kalma yolunda play-off mücadelesi vermek için karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçenin Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri belli oldu

Play-off turuna kalınması halinde ise Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerine Lyon (Fransa), Bodo/Glimt (Norveç) ve Olympiakos (Yunanistan) eklenecek.

Fenerbahçenin Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüvenindeki ilk resmi sınavları ve kritik tarihler şu şekilde:

21 Temmuz 2026: Fenerbahçe - Górnik Zabrze (İlk Maç / Kadıköy)

28 Temmuz 2026: Górnik Zabrze - Fenerbahçe (Rövanş / Polonya)

 

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#Fenerbahçe#Şampiyonlar Ligi#Górnik Zabrze

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