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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

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#Şampiyonlar Ligi#Fenerbahçe#Kura Çekimi
Fenerbahçenin Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2025 17:02

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına katılabilmek için 2 eleme oynayacak. Şampiyonlar Ligi serüvenine 3. ön eleme turundan başlayacak olan sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri belli oldu.

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Süper Lig'de 36. hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte Galatasaray'ın şampiyonluğu, Fenerbahçe'nin de ligi ikinci sırada bitirmesi kesinleşti.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi macerasına 3. ön eleme turundan başlayacak olan Fenerbahçe, lig etabında yer alabilmek için iki eleme geçmek durumunda.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi, 21 Temmuz'daki kura çekiminin ardından belli olacak.

Fenerbahçe'nin bu turdaki rakipleri, sarı-lacivertlilerin seri başı olması ya da olmaması durumuna göre değişiklik gösterecek.

FENERBAHÇE 3. ÖN ELEME TURUNDA NASIL SERİ BAŞI OLUR?

Belçika Ligi'nde Club Brugge'ün şampiyon olması, Avusturya Ligi'nde de Salzburg'un 2. olmaması halinde Fenerbahçe, 3. ön eleme turuna seri başı olarak katılacak.

FENERBAHÇE'NİN SERİ BAŞI OLMASI DURUMUNDA MUHTEMEL RAKİPLERİ:

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  • Nice (Fransa)
  • Union SG (Belçika)
  • Viktoria Plzen (Çekya)
  • Panathinaikos (Yunanistan)

FENERBAHÇE'NİN SERİ BAŞI OLMAMASI HALİNDE MUHTEMEL RAKİPLERİ:

  • Benfica (Portekiz)
  • Club Brugge (Belçika)
  • Rangers (İskoçya)
  • Feyenoord (Hollanda)
Gözden KaçmasınGalatasarayın Şampiyonlar Liginin lig etabındaki muhtemel rakipleri belli olduGalatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin lig etabındaki muhtemel rakipleri belli oldu!Haberi görüntüle

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#Şampiyonlar Ligi#Fenerbahçe#Kura Çekimi

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