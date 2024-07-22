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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu! Lugano'yu elerse...

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#Şampiyonlar Ligi#Şampiyonlar Ligi Kura#Şampiyonlar Ligi Kurası
Fenerbahçenin Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakibi belli oldu Luganoyu elerse...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 13:14

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Şampiyonlar Ligi’nde 2. eleme turuna seri başı olarak giren Fenerbahçe, Lugano’yu elerse 3. turda bu avantaja sahip olamayacak ve 2. torbada yer alacak.

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Şampiyonlar Ligi kura çekilişi bugün gerçekleşecek. Lugano karşısında turu geçmesi halinde sonraki turda mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu.

Fenerbahçe, Lugano'yu elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'nda Lille ile karşı karşıya gelecek. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

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Eşleşmeler şöyle:

- Lig yolu

Slavia Praha (Çekya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

Lille (Fransa) / Lugano (İsviçre) - Fenerbahçe

Dinamo Kiev (Ukrayna) / Partizan (Sırbistan) - Rangers (İskoçya)

Salzburg (Avusturya) - Twente (Hollanda)

- Şampiyonlar yolu

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Karabağ (Azerbaycan) / Ludogorets 1945 (Bulgaristan) - Dinamo Minsk (Belarus)

NK Celje (Slovenya) - Slovan Bratislava (Slovakya)​​​​​​​ / APOEL (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) - Petrocub (Moldova)

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Shamrock Rovers (İrlanda) - Sparta Prag (Çekya) / FCSB (Romanya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

Malmö (İsveç) - Klaksvik (Faroe Adaları) / PAOK (Yunanistan) - Borac Banja Luka (Bosna Hersek)

Santa Coloma (Andorra) - Midtjylland (Danimarka) / Ferencvaros (Macaristan) - New Saints (Galler)

Panevezys (Litvanya) - Jagiellonia Bialystok (Polonya) / Bodo/Glimt (Norveç) - RFS (Letonya)

LUGANO'YA KAYBEDERSE (AVRUPA LiGi):

· Ajax
· Rapid Wien
· Molde
· Braga
· Dinamo Kiev
· Partizan
· Sheriff

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