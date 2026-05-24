Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne 2. turdan başlayacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri netleşti.
Sarı-lacivertli ekip, 2. ön eleme turunda İskoçya'nın Hearts veya Polonya'nın Gornik Zabrze takımıyla eşleşecek.
Fenerbahçe turu geçmesi halinde ise St. Gilloise (Belçika), Sparta Prag (Çekya), NEC Nijmegen (Hollanda) ve 2. eleme turunda gelecek 1 takımla (Sturm Graz | Hearts | Gornik Zabrze) eşleşecek.
Play-off turuna kalınması halinde ise muhtemel rakiplere Lyon (Fransa), Bodo/Glimt (Norveç) ve Olympiakos (Yunanistan) eklenecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN TARİHLER
2. Ön Eleme Turu
Kura Tarihi: 17 Haziran
Maç Tarihleri: 21-22, 28-29 Temmuz
3. Ön Eleme Turu
Kura Tarihi: 20 Haziran
Maç Tarihleri: 4-5 Ağustos, 11 Ağustos
Play-Off Turu
Kura Tarihi: 3 Ağustos
Maç Tarihleri: 18-19 Ağustos, 25-26 Ağustos