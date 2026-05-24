Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2026 21:37

Trendyol Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi için 2. tur bileti alan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.

Sarı-lacivertli ekip, 2. ön eleme turunda İskoçya'nın Hearts veya Polonya'nın Gornik Zabrze takımıyla eşleşecek.

Fenerbahçe turu geçmesi halinde ise St. Gilloise (Belçika), Sparta Prag (Çekya), NEC Nijmegen (Hollanda) ve 2. eleme turunda gelecek 1 takımla (Sturm Graz | Hearts | Gornik Zabrze) eşleşecek.

Play-off turuna kalınması halinde ise muhtemel rakiplere Lyon (Fransa), Bodo/Glimt (Norveç) ve Olympiakos (Yunanistan) eklenecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN TARİHLER

2. Ön Eleme Turu

Kura Tarihi: 17 Haziran

Maç Tarihleri: 21-22, 28-29 Temmuz

3. Ön Eleme Turu

Kura Tarihi: 20 Haziran

Maç Tarihleri: 4-5 Ağustos, 11 Ağustos

Play-Off Turu

Kura Tarihi: 3 Ağustos

Maç Tarihleri: 18-19 Ağustos, 25-26 Ağustos

