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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolculuğu başlıyor! Sarı - lacivertliler, Lugano karşısında tur için avantaj arayacak...

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#FENERBAHÇE#Şampiyonlar Ligi#Lugano
Fenerbahçenin Şampiyonlar Ligi yolculuğu başlıyor Sarı - lacivertliler, Lugano karşısında tur için avantaj arayacak...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 09:45

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan başlama hakkı kazanan Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçında Lugano ile karşı karşıya gelecek. İşte sarı - lacivertlilerin Devler Ligi yolculuğundaki ilk maçı öncesi detaylar...

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 23 Temmuz Salı günü İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Thun Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak müsabakayı Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek. Martins'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bruno Jesus ve Hugo Andre Pires Ribeiro yapacak.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan katılma hakkı elde eden Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırarak yeni sezona dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile başlama kararı almıştı.

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Jose Mourinho yönetiminde 2024-2025 sezonunda ilk maçına çıkacak sarı-lacivertliler, tur için avantajlı bir skor almayı hedefliyor.

Karşılaşmanın rövanşı, 30 Temmuz Salı günü Kadıköy'de oynanacak.

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YENİ TRANSFERLER SAHNE ALACAK

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyuncular ile teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerle ilk kez resmi maçta boy gösterecek.

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına Lugano karşısında çıkacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Levent Mercan ve Cenk Tosun ise UEFA kadrosuna dahil edilmeleri halinde ilk resmi maçlarında görev yapacak.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin Lugano karşısında sahaya çıkması muhtemel ilk 11'i şöyle:

Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko

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#FENERBAHÇE#Şampiyonlar Ligi#Lugano

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