Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! 10 eksik

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Feyenoord ile oynayacağı maçlar öncesi kadrosunu bildirdi.
Sarı lacivertlilerin listesi şöyle oldu:
İrfan Can Eğrtibayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Jhon Duran, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun
Listeye yazılmayan futbolcular
Diego Carlos
Rodrigo Becao
Omar Fayed
Ognjen Mimovic
Miha Zajc
Lincoln Henrique
Mert Hakan Yandaş
Cengiz Ünder
Burak Kapacak
Emre Mor