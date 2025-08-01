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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! 10 eksik

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#Fenerbahçe#Şampiyonlar Ligi#Feyenoord
Fenerbahçenin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu 10 eksik
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2025 16:32

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Feyenoord maçları öncesi kadrosunu gönderdi. Sarı lacivertlilerde, 10 futbolcu Mourinho tarafından kesik yedi.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Feyenoord ile oynayacağı maçlar öncesi kadrosunu bildirdi. 

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Sarı lacivertlilerin listesi şöyle oldu: 

İrfan Can Eğrtibayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Jhon Duran, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

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Listeye yazılmayan futbolcular

Diego Carlos

Rodrigo Becao

Omar Fayed

Ognjen Mimovic

Miha Zajc

Lincoln Henrique

Mert Hakan Yandaş

Cengiz Ünder

Burak Kapacak

Emre Mor

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#Fenerbahçe#Şampiyonlar Ligi#Feyenoord

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