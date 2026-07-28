Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi belli oldu!

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Sturm Graz, deplasmanda Hearts ile karşı karşıya geldi.

Mücadele, Sturm Graz'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Turun toplam skoru, Sturm Graz'ın 6-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Sturm Graz'ın golleri 64' Seidi, 68' Soglo'dan geldi.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİBİ OLDU

Bu sonuçla adını bir üst tura yazdıran Sturm Graz, Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi elemesi halinde 3. eleme turundaki rakibi oldu.

Sarı-lacivertliler, 3. eleme turuna kalması halinde ilk karşılaşmasını kendi sahasında yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları 4-5 Ağustos, rövanşları ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak.