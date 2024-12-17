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Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu! Direkt soyunma odasına gitti

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#Fenerbahçe#Wade Baldwin#Euroleague
Fenerbahçenin sakatlık kâbusu Direkt soyunma odasına gitti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 23:47

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'de Barcelona'ya konuk olduğu karşılaşmada Wade Baldwin şoku yaşandı.

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Fenerbahçe Beko'da oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Scottie Wilbekin ve Arturs Zagars'ın sakatlıkları sürerken Wade Baldwin bir kez daha sakatlandı.

Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague'in 16. haftasında Barcelona'ya konuk olduğu karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Wade Baldwin, direkt soyunma odasına gitti.

Barcelona maçının ikinci yarısında görev almayan Wade Baldwin'in durumu, Paris maçı öncesi yapılacak kontrolleri ardından netleşecek.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 17. haftasında lider Paris ile deplasmanda karşılaşacak. 

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#Fenerbahçe#Wade Baldwin#Euroleague

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