Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Rizespor#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2025 17:07

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Rizespor maçının kamp kadrosunu duyurdu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kart cezası bulunan Nelson Semedo ile milli takımdan sakat dönen Sebastian Szymanski, maç kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco tarafından belirlenen 21 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:

Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Fred, Mert Hakan Yandaş, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.

