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Fenerbahçe'nin Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı

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#Fenerbahçe#Osayi-Samuel#Levent Mercan
Fenerbahçenin Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2024 16:43

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Yeni transfer Levent Mercan ilk kez kadroda yer alırken Samet Akaydin de kadroya dahil edildi. Osayi-Samuel, Krunic, Zajc, Kent ve cezalı Mert Hakan ise kadroda yer almadı.

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

Osayi-Samuel, Krunic, Zajc, Kent ve cezalı Mert Hakan kadroda yer almazken yeni transfer Levent Mercan ilk kez kadroda kendine yer buldu. Samet Akaydin da kadroya dahil edildi.

Osayi-Samuel'in hafif sakatlığı olduğu, Krunic'in ise teknik ekip kararıyla kadroya alınmadığı belirtildi.

 İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun

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Fenerbahçenin Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı

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#Fenerbahçe#Osayi-Samuel#Levent Mercan

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