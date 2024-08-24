Fenerbahçe'nin Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

Osayi-Samuel, Krunic, Zajc, Kent ve cezalı Mert Hakan kadroda yer almazken yeni transfer Levent Mercan ilk kez kadroda kendine yer buldu. Samet Akaydin da kadroya dahil edildi.

Osayi-Samuel'in hafif sakatlığı olduğu, Krunic'in ise teknik ekip kararıyla kadroya alınmadığı belirtildi.

Fenerbahçe, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketine Fenerbahçe formasıyla yakalanan ve 119 saat sonra enkazdan çıkarılan Kamilcan Ağdaş’ı ağırladı. pic.twitter.com/qWAsxM74ng — Spor Arena (@sporarena) August 24, 2024

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun

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