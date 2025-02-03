Fenerbahçe'nin Rizespor galibiyeti sonrası açıkladı: Mourinho'nun sürpriz kararının üç nedeni

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Süper Lig’in 22’nci haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çaldı. Burak Pakkan’ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Samet Çiçek üstlendi.

Fenerbahçe bir anda 2-0 geri düştü

Çaykur Rizespor, 6’ncı dakikada öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Olawoyin pasını ceza sahası yayına yakın noktadaki Ali Sowe’a aktardı. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten sonra ayak içiyle yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1. 13’üncü dakikada konuk ekip 2’nci golü buldu. Sağ tarafta topla buluşan Ghezzal’ın ceza sahasına gönderdiği topu Akintola indirdi. Akintola’nın indirdiği topla ceza sahası çizgisinin hemen içinde buluşan Ali Sowe’un şutunda top savunmaya çarparak ağlara gitti ve fark 2’ye çıktı: 0-2.

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Dzeko farkı 1'e indirdi

Fenerbahçe’nin 42’nci dakikada Skriniar ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 45+3’üncü dakikada ceza sahası içinde Olawoyin, Skriniar’ı çekerek düşürdü. Önce pozisyonu devam ettiren hakem Burak Pakkan, VAR’dan gelen uyarının ardından pozisyonu izledi ve 45+6’ncı dakikada penaltı noktasını gösterdi. 45+6’ncı dakika Çaykur Rizespor, 10 kişi kaldı. Penaltı kararından sonra hakem Burak Pakkan, Olawoyin’e ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 45+8’inci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Dzeko, farkı 1’e indirdi: 1-2. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kadıköy'de F.Bahçe'nin galibiyet golü En-Nesyri'den

Sarı-lacivertli ekip ikinci yarının başında En Nesyri ve Dzeko ile gole yaklaştı. Fenerbahçe, 73 ile 75’inci dakikada Dzeko ve Oğuz Aydın’la direğe takıldı. 77’nci dakikada Çaykur Rizespor, 9 kişi kaldı. Ghezzal oyundan çıkarken yavaş hareketleri sebebiyle gördüğü ikinci sarı kartın ardından takımını 9 kişi bıraktı. Fenerbahçe, 80’inci dakikada beraberliği yakaladı. Sol taraftaki Szymanski’nin ceza sahasında ortasında savunmadan seken top Talisca’nın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda top kaleci Tarık’tan sekti. Seken topla buluşan Dzeko, kale önünden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2. 85’inci dakikada Talisca’nın uzak mesafeden sert şutunda top üst direkten auta çıktı. Fenerbahçe, 89’uncu dakikada öne geçti. Sol tarafta topla buluşan Tadic’in arka direğe ortaladığı topa kafayla vuran En Nesyri, fileleri havalandırdı: 3-2. 90+8’inci dakikada Fenerbahçe’nin Dzeko ile bulduğu gol ofsayt sebebiyle geçersiz sayıldı. Maç Fenerbahçe’nin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

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Hürriyet yazarlarından Fenerbahçe-Çaykur Rizespor değerlendirmesi

Fenerbahçe'nin evinde 2-0 geriye düşüp 3-2 kazandığı maçı Hürriyet yazarları Uğur Meleke ile Engin Kehale köşe yazılarında değerlendirdi.İşte o yazılar...

Uğur Meleke: İki ayrı maç oynandı Kadıköy'de

Fenerbahçe’nin dünkü ilk 11’ini görünce hemen herkes gibi ben de şaşırdım elbette. 2025’teki tüm müsabakalarda olduğu gibi yine üçlü savunmayla başladılar Rize maçına da.

Ancak sürpriz, stoper seçimlerindeydi: Villa ile en son 30 gün önce sahaya çıkmış Carlos ve yine iki aydır oynamayan Skriniar bir arada 11’de. Üstelik savunma

üçlüsünü de Levent tamamlıyor. Mourinho acaba neden maça savunmada üç benzemezle başlama riski almıştı? Akla birkaç açıklama geliyor elbette:

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1 - Danimarka deplasmanından sadece 66 saat sonra çıkıldı bu maça. Belli ki çok yorgun vardı takımda.

2 - Sekiz gün içinde oynanan Göztepe, Midytjylland ve Rize maçlarında mümkün olduğunca maksimum sayıda oyuncu kullanmak istedi.

3 - Anderlecht maçına sadece 10 gün var ve yeni oyuncularını bir an önce adapte etmek istiyor. Rize müsabakasında bu riski alabileceğini düşündü. Ancak Mourinho’nun maç öncesi planının çok da işe yaradığını söyleyemeyiz. İlk yarım saatte çok akılcı ve organize oynayan bir Rizespor vardı sahada. Özellikle Fenerbahçe’nin sağından (sağ kanat bek Oğuz ve sağ stoper Skriniar uyumsuzluğundan) sonuç aldılar. Ve kısa sürede 2-0’a getirdiler skoru.

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iLK KIRMIZI KART SONRASI BAŞKA BiR MAÇ

Tabii ki ilk devrenin sonunda gelen penaltı ve kırmızı kart sonrası başka bir müsabaka başladı Kadıköy’de. Maça defansif olarak sıkıntılı başlayan Skriniar, çok kısa sürede hücumda etkili oldu. İlk yarıda bir gol attı, ofsayt sebebiyle iptal oldu. Bir de penaltı kazandırdı ardından takımına. İkinci devrenin başlamasıyla beraber Rizespor haliyle 4+4 biçiminde kendi birinci bölgesine yığıldı. Fenerbahçe’de ikinci yarının başında sahada zaten Dzeko, Nesyri, Tadic, Szymanski varlardı. Dakikalar geçtikçe Talisca, İrfan ve Cenk de eklendi sahadaki hücumcuların arasına. Fenerbahçe önce 10, sonra 9 kişi oynayan Rize’yi ikinci yarıda haliyle ceza alanı içine hapsetti. Tadic’in girişiyle özellikle sağ kanat hareketlendi, çok fazla kenar ortası yapıldı ve dört topu da direkten dönen Fenerbahçe, zor da olsa tabelayı 3-2’ye getirdi son bölümde.

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Engin Kehale: İlk yarılar çöpe ikinci yarılar galibiyete

İlhan Palut, açık bir futbol ve pas oyununu tercih ettiğinde çok eleştirildi ülkemizde.

Kimse, bu oyunda istikrarın sonunda bir alışkanlık ve başarı getireceğini düşünmedi. Aynı Alanyaspor ve Fatih Karagümrük’te bunu yaparak kendine Avrupa kapılarını açan Farioli’de olduğu gibi. İşte o denemeler, Fenerbahçe karşısında ilk yarıda Çaykur Rizespor’un kusursuza yakın bir futbol oynamasını sağladı. Karadeniz temsilcisi birbirini tamamlayan rollerden kurulan, çok dengeli bir takım. Palut, Papanikolaou’yu stoperlerinin arasına çekip sarı lacivertlilerin çift santrfor etkinliğini dengelemek, Oğuz Aydın’ın kanadından gelerek de rakibin bu taraftaki zaafını değerlendirmek istemişti.

KÖTÜ SAVUNMANIN SONUCU GOLLER GELDi

Jose Mourinho’nun stoper üçlüsünün ikisini yeni oyunculardan kurması, Fred ve Sofyan Amrabat’ın ceza sahası önünü kötü savunmasıyla birleşince daha 15. dakika dolmadan deplasman ekibi skoru 2-0’a getirmişti. Devre sonunda İbrahim Olawoyin’e çıkan kırmızı kart ve Fenerbahçe lehine verilen penaltıya kadar da pas oyunuyla rakibini istediği uzaklıkta tutmayı başardı İlhan Palut’un öğrencileri. Ancak Portekizli teknik direktör, gelen golle birlikte kan kokusunu almıştı adeta!. Yine doğru değişiklikleri yaparak önce Dusan Tadic’i, sonra Anderson Talisca’yı sahaya attı. Rizespor, 11’e 10 oyunda doğru çıkamadı, baskı yedi ve topu çabuk kaybetmeye başladı. Fenerbahçe geldikçe geldi. Pozisyon buldu, direğe takıldı.

RACHiD GHEZZAL KIRMIZIYI GÖRÜNCE

78. dakikada Rachid Ghezzal’ın kırmızı kartı sonrasında ise geri dönüşü gerçekleştirdi. Aynı Göztepe maçında olduğu gibi sarı lacivertliler, kâbuslar gördüğü bir ilk yarının ardından hanesine üç puanı yazdırmayı başardı.